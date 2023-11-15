Окупанти уперше визнали існування плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра

Про успіхи ЗСУ вимушений був заявити колаборант і зрадник України Володимир Сальдо.

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ЗСУ закріплюються на лівому березі Дніпра / Колаж Главреда, Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Представники окупаційної "влади" тимчасово захопленої Росією частини Херсонської області уперше визнали існування плацдарму ЗСУ на лівобережжі. До цього про успіхи українських військ звітували тільки путінські "воєнкори", зауважує Радіо Свобода.

"На всій ділянці лівого берега від залізничного мосту до Кринок перебуває приблизно півтори роти противника, переважно дрібними групами", - цитує видання зрадника Володимира Сальдо.

В уяві Сальдо українські війська нібито "заблоковані у Кринках", їм там начебто "влаштували справжнє пекло".

Журналісти уточнюють, що дотепер про наявність українських сил на лівому березі Дніпра з російської сторони повідомляли лише провоєнні блогери - вони писали про це приблизно з середини жовтня.

Ситуація на лівобережжі

Напередодні керівник ОП Андрій Єрмак підтвердив, що ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Втім, зведення Генштабу щодо цього все ще дуже обережні - захисники ведуть контрбатарейну боротьбу і відкидають противника з прибережних вогневих позицій.

За спостереженням Інституту вивчення війни, принаймні з середини 2023 року українські війська проводять масштабні наземні операції на лівобережжі. Експерти переконані, що у ЗСУ є сили утримувати займані позиції.

Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 13 листопада, ЗСУ просунулися до Кринок. За повідомленнями російських воєнкорів від 14 листопада, українські бійці намагалися розширити зону контролю біля села.

Самі окупанти скаржилися на безпомічність на лівобережжі Херсонської області. За словами загарбників, перед операцією бійці ЗСУ нібито роз'їжджали по позиціях росіян у російській формі та розстрілювали їх упритул.

Втім, росіяни посилили цей напрямок морською піхотою, хоча ЗСУ, за твердженням окупантів, вдалося захопити кілька одиниць ворожої техніки. Є також полонені серед росіян.

ЗСУ б'ють окупантів на лівобережжі Херсонщини - дивіться відео на Главреді:

Крім того, згідно з даними аналітиків, ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка на Херсонщині.

Аналітики ISW вважають, що російському військовому командуванню, ймовірно, буде важко передислокувати боєздатне підкріплення, щоб відповісти на українські операції в Херсонській області і при цьому одночасно проводити оборонні операції в Запорізькій області, а також підтримувати інші наступальні дії на сході України.

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