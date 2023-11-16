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Вихід ЗСУ на кордони 1991 року та завершення війни у 2024-му: Світан назвав сценарій

Андрій Ганчук
16 листопада 2023, 02:00
Наступного року у сил оборони України може з'явитися шанс повернути свої території в межах 1991 року, вважає військовий експерт Роман Світан.
Роман Світан
США у 2024 році можуть дати Україні достатньо ресурсів для повернення територій - Світан / Главред

Наступний, 2024-й рік, може стати вирішальним у війні агресора Росії проти України. США можуть дати достатньо зброї, після чого з'явиться можливість звільнити свої території в межах 1991 року. Втім, є ризик того, що навіть після повернення всіх земель війна затягнеться на термін близько десяти років. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Як повідомляє 24 канал, він розповів про те, що слова глави Офісу президента Андрія Єрмака, згідно з якими 2024-й стане вирішальним роком, доречні.

На думку експерта, Байдену в ситуації, коли потрібно переобратися на пост президента, знадобляться перемоги України на фронті. Тому можна зробити припущення, згідно з яким Штати наступного року можуть дати Києву достатньо зброї для повернення всіх своїх територій, які захопила Росія.

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"На наступний рік американці розраховують надати нам достатню кількість сил та засобів, щоб ми вийшли на кордони 1991 року та відновили територіальну цілісність. Тому наступний рік – вирішальний. Єрмак знає про це. І він тут на 100% правий", - зазначив Світан.

Також він додав, що навіть після виходу на свої кордони війна проти України може затягнутися на термін до 10 років. Інтенсивність бойових дій, ймовірно, знизиться, а в Росії буде йти процес розпаду.

"Зараз середина цієї боротьби. Як вийдемо на кордон, то інтенсивних бойових дій може й не бути. Але Росія і надалі запускатиме по Україні все, що може летіти. Але поступово Росія буде розпадатися. І при цьому відколюватимуться національні кластери або все станеться за релігійним принципом. Відголос війни буде ще до нас докочуватися", - підкреслив Роман Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Раніше в Офісі президента дали несподіваний прогноз щодо термінів закінчення війни. Зокрема, радник голови ОП Михайло Подоляк припустив, що Україні знадобиться чимало часу, щоб прорвати російську "оборону" на окупованих територіях.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів про можливу затяжну війну в Україні. На його думку, якщо війна затягнеться, російські війська не зможуть проводити великі військові операції.

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ЗСУ війна Росії та України Роман Світан
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