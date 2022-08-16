Нові вибухи в Криму: в тилу РФ діє елітний український підрозділ — NYT

На півночі Криму прогриміли нові вибухи / pixabay.com

Стали відомі нові подробиці вибухів на військовій базі окупантів на півночі захопленого Росією Крим.

За вибухами на військовій базі в Травневому Джанкойського району стоїть "елітний український підрозділ", що діяв в тилу ворога, заявив український високопоставлений чиновник, якого цитує The New York Times.

При цьому інших деталей нових вибухів у тимчасово окупованому Криму українське джерело не розкрило.

NYT уточнює, що незважаючи на те, що українська влада офіційно не коментувала вибухи, радник президента Михайло Подоляк натякнув "що Україна причетна".

Нагадаємо, 16 серпня, в Джанкойському районі окупованого Росією Криму прогриміли вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонації на складі боєприпасів у селищі Травневе.

У російському Міноборони заявили, що виникла пожежа на території однієї з військових частин в місці, де зберігалися боєприпаси.

Пізніше стало відомо, що окупаційна влада Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя. Станом на 10: 00 16 серпня вже виїхали близько двох тисяч осіб.

Потім окупанти заявили про нові вибухи в Криму - в смт Гвардійське поблизу Сімферополя. Російські ЗМІ з посиланням на слова місцевих жителів повідомили, що над військовою авіабазою в смт Гвардійське Сімферопольського району стоять стовпи чорного диму. Також місцеві жителі розповіли, що раніше вони чули кілька сильних вибухів.

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