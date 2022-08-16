У Криму лунають вибухи в районі Джанкоя: горить склад боєприпасів - ЗМІ

Вибухи в Криму прогриміли вранці 16 серпня / скріншот

Вранці у вівторок, 16 серпня, в анексованому Криму чутно вибухи і видно вогонь.

За даними Крыминформ, вибухи прогриміли в Джанкойському районі. Місцеві жителі чули гучні хлопки. З різних точок видно чорний дим.

За попередньою інформацією, вибух стався в районі села Травневе недалеко від Джанкоя.

Місцеві жителі публікують відео пожежі на території трансформаторної підстанції.

Як розповіла місцева мешканка, горить склад на старій фермі. Загасити його не можуть.

Один з лідерів Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров написав, що з тимчасово окупованого Криму повідомляють про "точне попадання по військовій частині орків в селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району".

О 07:41 Чубаров оновив пост. За його словами, "влучили в сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом".

У Мережі публікують фото й відео пожежі. За даними ЗМІ, горить трансформаторна підстанція та склад боєприпасів, який періодично детонує.

"Офіційної" інформації від окупантів поки немає. Тим часом так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов виїхав до села Травневе.

Фото twitter.com/GirkinGirkin

Зазначимо, місто Джанкой - це своєрідні ворота до Криму. Там дуже велика залізнична станція, через яку окупанти перекидають війська, боєприпаси і техніку.

Пізніше в Міноборони РФ заявили, що в Майському районі Криму виникла пожежа на території пункту тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин. Повідомляється, що серйозних постраждалих внаслідок пожежі на складі боєприпасів у Джанкої немає.

Удар по аеродрому в Новофедорівці

9 серпня сталася серія вибухів на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму. Після цього в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа. Відомо, що перший вибух прогримів близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

Згодом стало відомо, що ЗСУ завдали удару по Криму потужними ракетами дальністю 200-300 км. Під удар потрапили склади з боєприпасами біля курортних міст Саки і Новофедорівка. Окупаційна влада придумує всілякі версії та зазначає, що пожежа сталася нібито при завантаженні палива.

Слід зазначити, що до 2014 року це була база ВМС України. Зараз там базується 43-й винищувальний авіаційний полк РФ. У його складі знаходяться переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М. Звідси російська армія здійснює авіанальоти і бомбардування українських міст.

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