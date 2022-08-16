УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Криму лунають вибухи в районі Джанкоя: горить склад боєприпасів - ЗМІ

16 серпня 2022, 08:25

Вибухи в Криму прогриміли в Джанкойському районі. Місцеві жителі чули гучні хлопки. З різних точок видно чорний дим.

Вибухи в Криму 16 серпня
Вибухи в Криму прогриміли вранці 16 серпня / скріншот

Вранці у вівторок, 16 серпня, в анексованому Криму чутно вибухи і видно вогонь.

За даними Крыминформ, вибухи прогриміли в Джанкойському районі. Місцеві жителі чули гучні хлопки. З різних точок видно чорний дим.

За попередньою інформацією, вибух стався в районі села Травневе недалеко від Джанкоя.

Місцеві жителі публікують відео пожежі на території трансформаторної підстанції.

Як розповіла місцева мешканка, горить склад на старій фермі. Загасити його не можуть.

Один з лідерів Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров написав, що з тимчасово окупованого Криму повідомляють про "точне попадання по військовій частині орків в селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району".

О 07:41 Чубаров оновив пост. За його словами, "влучили в сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом".

У Криму лунають вибухи в районі Джанкоя: горить склад боєприпасів - ЗМІ

У Мережі публікують фото й відео пожежі. За даними ЗМІ, горить трансформаторна підстанція та склад боєприпасів, який періодично детонує.

"Офіційної" інформації від окупантів поки немає. Тим часом так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов виїхав до села Травневе.

У Криму лунають вибухи в районі Джанкоя: горить склад боєприпасів - ЗМІ
Фото twitter.com/GirkinGirkin

Зазначимо, місто Джанкой - це своєрідні ворота до Криму. Там дуже велика залізнична станція, через яку окупанти перекидають війська, боєприпаси і техніку.

Пізніше в Міноборони РФ заявили, що в Майському районі Криму виникла пожежа на території пункту тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин. Повідомляється, що серйозних постраждалих внаслідок пожежі на складі боєприпасів у Джанкої немає.

У Криму лунають вибухи в районі Джанкоя: горить склад боєприпасів - ЗМІ

Удар по аеродрому в Новофедорівці

9 серпня сталася серія вибухів на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму. Після цього в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа. Відомо, що перший вибух прогримів близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

Згодом стало відомо, що ЗСУ завдали удару по Криму потужними ракетами дальністю 200-300 км. Під удар потрапили склади з боєприпасами біля курортних міст Саки і Новофедорівка. Окупаційна влада придумує всілякі версії та зазначає, що пожежа сталася нібито при завантаженні палива.

Слід зазначити, що до 2014 року це була база ВМС України. Зараз там базується 43-й винищувальний авіаційний полк РФ. У його складі знаходяться переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М. Звідси російська армія здійснює авіанальоти і бомбардування українських міст.

Інші новини:

війна в Україні Чубаров Ігор Гиркин новини України новини Криму вибух
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:43

Стратегія залишиться: Клімкін розповів, як довго Росія зможе вести війну

09:38

"Затишшя перед бурею": Жданов розповів, яка небезпека загрожує українцям 24 серпня

09:37

День народження став і днем смерті: під Бахмутом загинув 27-річний український військовийВідео

09:30

Як правильно заморозити помідори та які страви з них можна приготувати

09:27

Починаюча пропагандистка РФ "самоліквідикувалася" на ДонбасіВідео

Реклама
09:14

"Трансляції мають бути безкоштовними": Суркіс - про позицію Динамо з приводу єдиного телепулу УПЛ

08:37

Гороскоп на сьогодні, 16 серпня 2022: Тільцям - великий куш, Левам - здійснення бажань, Рибам - пліткиВідео

08:29

Денацифікували та демілітаризували: на Донбасі ЗСУ знищили російського капітана з Дагестану

08:25

У Криму лунають вибухи в районі Джанкоя: горить склад боєприпасів - ЗМІВідео

08:16

Україна втратила купу часу через надії на безпорадну ООНПогляд

08:07

У лавах окупантів почався розкол, але Кремль не відмовляється від проведення "референдумів" - ISWВідео

08:00

Україну накриває найсильніша магнітна буря: коли чекати "удару" і як врятуватисяВідео

07:30

"Багато що спростить": експерт розповів, що дасть визнання РФ спонсором тероризму

07:11

"Такого давно не було": вночі РФ вдарила ракетами по п'яти з дев'яти районів Харкова

06:47

Книга окупанта Філатьєва: менше параноїПогляд

06:40

Емісари Путіна поїхали на Захід: Арестович розповів, про що вони хочуть домовитися

04:40

Відмиє навіть застарілий жир: навіщо класти у морозилку засіб для миття посуду

04:10

Гіркіна ліквідують: у РФ розкрили сценарій несподіваної появи терористаВідео

03:20

Приголомшливий бісквітний рулет з варенням: простий рецепт на кожен деньВідео

03:15

"Так шкода вас": люди насміхаються над обличчям ВолочковоїВідео

Реклама
02:42

"Жінка-кішка" Хеллі Беррі показала пишні груди в прозорому топі на честь Дня народження

02:10

Довго чекати не доведеться: як швидко висушити кросівки після прання чи дощу

01:35

Військовий експерт пояснив, як довго ЗСУ доведеться бити по російських складах

01:04

Довго і щасливо: топ-4 знаки довгожителяВідео

00:51

Прикмети на 16 серпня: які 3 речі не можна робити, щоб не потрапити в бідуВідео

00:05

"До Росії не приїжджайте": на маму Наташі Корольової накинулися росіяниВідео

15 серпня, понеділок
23:42

"Прилетіло на голови": Арестович розповів подробиці обстрілу бази "Вагнера" в ПопаснійВідео

23:21

Ядерний шантаж РФ може обернутися великою катастрофою: у Зеленського назвали ризикиВідео

23:04

Прикмети на 19 серпня: які 5 речей не можна робити на Яблучний спас, щоб весь рік не страждатиВідео

22:11

ЗСУ заманили в пастку понад 10 тисяч окупантів під Херсоном - військовий експертВідео

22:09

РФ готує масований ракетний удар по містах України: названа небезпечна датаВідео

21:43

Охочих немає йти на війну: у Росії провалили формування танкового батальйонуВідео

21:42

Стовп диму над портом: у захопленому РФ Бердянську прогримів потужний вибухВідео

21:03

Шольц оскандалився заявою про заборону видачі віз росіянамВідео

21:03

"Ляпас РФ": у Зеленського назвали умову відновлення переговорів з МосквоюВідео

20:30

"Нічого хорошого там не буде": Лобода висловилася про населення РФ і ПутінаВідео

20:19

"Путіна вб'ють": у РФ розкрили сценарій відповіді на ядерний шантаж КремляВідео

20:18

Курс залежатиме від подій на фронті: експерт назвав граничну ціну долара в серпні

20:10

Прикмети на 17 серпня: які 5 речей потрібно зробити, щоб залучити грошіВідео

19:55

Дурнєв дивиться сторіз зомбі: "цвет настроения 200"Відеоблоги

Реклама
19:38

Зеленський терміново скликав Ставку верховного головнокомандувачаВідео

19:37

Хайп з окупантом-письменником: головна небезпека для УкраїниПогляд

19:28

Допоможе залучити успіх і гроші: що потрібно зробити кожному знаку до кінця 2022 рокуВідео

19:20

ФСБ зганьбилася "розкриттям теракту": організатором назвали загиблого навесні українцяВідео

19:11

"Будемо мочити один одного": Арестович і Подоляк оголосили "війну" між собоюВідео

18:57

"Якщо опиниться в глухому куті": Клімкін розповів, коли Росія може застосувати ядерну зброю

18:57

"Путіністка" Успенська, яка проводить багато часу США, підтримала скасування віз для росіян

18:38

"Василько, ти що дзьобнув": Ломаченко шокував новою витівкою через війну в УкраїніВідео

18:36

"Гіркіна скалічили": Невзоров розкрив деталі "затримання" терориста

18:34

"Покришили" ворога на півдні: десятки окупантів знищили разом з технікою і складами РФ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Гороскоп
Гороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп таро
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти