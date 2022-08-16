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Вибухи в Криму змусили окупантів панікувати: евакуйовано близько 2 тисяч осіб

16 серпня 2022, 12:01

Тисячі громадян Росії вже висуваються в бік мосту через Керченську протоку. Про евакуацію населення повідомив і самопроголошений прем'єр Криму Аксьонов.

Вибухи в Криму
Вибухи в Криму прогриміли вранці 16 серпня / Фото Telegram

Окупаційна влада Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя. Станом на 10 ранку 16 серпня вже виїхали близько двох тисяч осіб.

Як повідомив у Facebook один з лідерів Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров, тисячі громадян Росії вже висуваються в бік мосту через Керченську протоку.

"Мелітополь - єдиний сухопутний коридор до Криму. Не буде Мелітополя - не буде Криму! Тим часом під Джанкоєм почалася евакуація населення через детонацію боєприпасів. Сховатися не встигне ніхто. А відступати скоро буде нікуди!", - додав мер Мелітополя (Запорізька область) Іван Федоров в Telegram.

Про евакуацію населення повідомив і самопроголошений прем'єр Криму Аксьонов.

"Дав команду, зараз 5-кілометрова зона оточена, йде виселення всіх людей, що знаходяться в 5-кілометровій зоні... близько двох тисяч людей евакуйовані із зони події в Джанкойському районі", - заявив він.

За словами Аксьонова, людей із сіл Азовське і Травневе Джанкойського району тимчасово розмістили в школах сіл Кіндратьево, Табачне і Переможне. За словами самопроголошеного прем'єра, внасліок вибухів постраждали двоє чоловіків - один отримав осколкові поранення, іншого "стінкою придавило".

Ставленик окупантів додав, що про "причини детонації на складі говоритиме Міноборони РФ і слідча комісія".

Також Аксьонов заявив, що керівництвом Кримської залізниці прийнято рішення пасажирські поїзди, що прямують з материка, зупиняти на станції Владиславівка. Там пасажирам надаватимуться автобуси для доставки на найближчі автостанції.

Як пишуть ЗМІ, на даний час призупинено рух усіх поїздів в районі станції "Азовська". Затримано рух щонайменше 7 поїздів. Перевезення пасажирів на станцію призначення в Криму буде здійснюватися автобусами.

Вибухи в Криму 16 серпня

Вранці у вівторок, 16 серпня, в Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонацію на складі боєприпасів у селищі Травневе.

У Міноборони РФ заявили, що в Травневому районі Криму виникла пожежа на території пункту тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин. Повідомляється, що серйозних постраждалих в результаті пожежі на складі боєприпасів в Джанкої немає.

Зазначимо, місто Джанкой - це своєрідні ворота до Криму. Там дуже велика залізнична станція, через яку окупанти перекидають війська, боєприпаси і техніку.

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