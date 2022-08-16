Вибухи в Криму змусили окупантів панікувати: евакуйовано близько 2 тисяч осіб

Тисячі громадян Росії вже висуваються в бік мосту через Керченську протоку. Про евакуацію населення повідомив і самопроголошений прем'єр Криму Аксьонов.
Окупаційна влада Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя. Станом на 10 ранку 16 серпня вже виїхали близько двох тисяч осіб.
Як повідомив у Facebook один з лідерів Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров, тисячі громадян Росії вже висуваються в бік мосту через Керченську протоку.
"Мелітополь - єдиний сухопутний коридор до Криму. Не буде Мелітополя - не буде Криму! Тим часом під Джанкоєм почалася евакуація населення через детонацію боєприпасів. Сховатися не встигне ніхто. А відступати скоро буде нікуди!", - додав мер Мелітополя (Запорізька область) Іван Федоров в Telegram.
Про евакуацію населення повідомив і самопроголошений прем'єр Криму Аксьонов.
"Дав команду, зараз 5-кілометрова зона оточена, йде виселення всіх людей, що знаходяться в 5-кілометровій зоні... близько двох тисяч людей евакуйовані із зони події в Джанкойському районі", - заявив він.
За словами Аксьонова, людей із сіл Азовське і Травневе Джанкойського району тимчасово розмістили в школах сіл Кіндратьево, Табачне і Переможне. За словами самопроголошеного прем'єра, внасліок вибухів постраждали двоє чоловіків - один отримав осколкові поранення, іншого "стінкою придавило".
Ставленик окупантів додав, що про "причини детонації на складі говоритиме Міноборони РФ і слідча комісія".
Також Аксьонов заявив, що керівництвом Кримської залізниці прийнято рішення пасажирські поїзди, що прямують з материка, зупиняти на станції Владиславівка. Там пасажирам надаватимуться автобуси для доставки на найближчі автостанції.
Як пишуть ЗМІ, на даний час призупинено рух усіх поїздів в районі станції "Азовська". Затримано рух щонайменше 7 поїздів. Перевезення пасажирів на станцію призначення в Криму буде здійснюватися автобусами.
Вибухи в Криму 16 серпня
Вранці у вівторок, 16 серпня, в Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонацію на складі боєприпасів у селищі Травневе.
У Міноборони РФ заявили, що в Травневому районі Криму виникла пожежа на території пункту тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин. Повідомляється, що серйозних постраждалих в результаті пожежі на складі боєприпасів в Джанкої немає.
Зазначимо, місто Джанкой - це своєрідні ворота до Криму. Там дуже велика залізнична станція, через яку окупанти перекидають війська, боєприпаси і техніку.
Інші новини:
- "Із взяттям Мелітополя впаде все": Україна готує несподіваний удар - Арестович
- "Потрібно буде швидко бігти": окупанти масово вивозять свої сім'ї з Мелітополя
- Мелітополь або Нова Каховка: де вирішиться доля деокупації українського Півдня