"Це триватиме до повної деокупації": в ОП визнали причетність ЗСУ до "бавовни" в Криму

В ОП визнали причетність ЗСУ до "бавовни" в Криму/ Telegram, Офис президента Украины

В Офісі президента України натякнули, що до вибухів в окупованому Криму, які сталися 16 серпня, причетні Збройні сили України.

Відповідний пост з таким натяком зробив у Telegram керівник ОП Андрій Єрмак. Він додав, що такі дії українських захисників продовжаться до того часу, поки Крим не буде деокупований повністю.

"Операція "демілітаризація" у ювелірному стилі ЗСУ продовжиться до повної деокупації українських територій. Наші воїни – кращі спонсори гарного настрою. Крим – це Україна", – написав Єрмак.

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Тим часом у ЗСУ зазначають, що вибухи в Криму, внаслідок яких загарбники могли втратити ударні гелікоптери та особовий склад, є наслідком "порушення правил протипожежної безпеки". Про це сказав речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

Він зазначив, що офіційна позиція українського військово-політичного керівництва щодо вибухів в окупованому Криму полягає у тому, що російські загарбники не вміють дотримуватись заходів протипожежної безпеки.

Також Ігнат додав, що окупанти могли зосередити біля Джанкоя, де пролунали вибухи, свою техніку.

"Джанкой – це ще один аеродром, де росіяни зосередили ударні вертольоти та іншу військову техніку. Сподіваємося, що противник втратить техніку та особовий склад. Про втрати ворога рано говорити, але наша розвідка вже має деякі дані. Усі побачать супутникові знімки", – розповів речник Повітряних Сил ЗСУ.

Вибухи у Криму 16 серпня

Вранці у вівторок, 16 серпня, в Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонацію на складі боєприпасів у селищі Травневе.

У російському Міноборони заявили, що виникла пожежа на території однієї з військових частин у місці, де тимчасового зберігалися боєприпаси.

Варто зазначити, що у місті Джанкой розташована велика залізнична станція, через яку російські окупанти перекидають війська, боєприпаси і техніку.

Пізніше стало відомо, що окупаційна влада Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя. Станом на 10:00 16 серпня вже виїхали близько двох тисяч осіб.

Потім окупанти заявили про нові вибухи в Криму – у смт Гвардійське біля Сімферополя. Російські ЗМІ з посиланням на слова місцевих жителів повідомили, що над військовою авіабазою в смт Гвардійське Сімферопольського району стоять стовпи чорного диму. Також місцеві мешканці розповіли, що раніше вони чули декілька сильних вибухів.

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