Переговори Зеленського з Путіним: Трамп назвав ймовірні терміни укладення угоди

Президент США закликав Володимира Зеленського до переговорів із Володимиром Путіним.

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Дональд Трамп закликав лідерів України та Росії до переговорів / Колаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse ​

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Трамп закликав Зеленського укласти угоду з Путіним

Україна та РФ можуть укласти угоду до настання зими

Президент США Дональд Трамп заявив про укладення угоди між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

Таку заяву американський лідер зробив під час спілкування з журналістами, повідомляє ClashReport.

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"Знаєте, чого я хочу від Зеленського? Щоб він уклав угоду. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, і хочу, щоб Путін домовився із Зеленським", - сказав він.

При цьому Трамп також відповів на запитання про те, чи обговорював він із Зеленським постачання Україні ракет для Patriot.

"Так. Я багато з ним розмовляв, і він згоден, і Путін згоден. Колись, сподіваюся, у не надто віддаленому майбутньому, можливо, до настання суворої зими, вони укладуть угоду", - додав Трамп.

Дивіться відео - заява Дональда Трампа:

/ Скріншот

Переговори Зеленського та Путіна - оцінка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній оцінив ймовірність особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна в рамках потенційних переговорів щодо припинення війни.

За словами експерта, українська сторона, як він вважає, розуміє, що проведення такої зустрічі залишається малоймовірним. Загородній пов’язує це з позицією російського керівництва і припускає, що Путін може відмовитися від особистої участі в переговорах.

Експерт пояснює свою оцінку тим, що прямий діалог з українським керівництвом, на його думку, міг би мати для Кремля певні політичні наслідки. Зокрема, така зустріч могла б сприйматися як визнання України та її президента самостійними сторонами переговорного процесу.

Загородній вважає, що очікувати безпосередніх переговорів між двома лідерами поки що не доводиться. При цьому його висновок є експертною оцінкою можливого розвитку подій, а не підтвердженим фактом щодо намірів російського президента.

Раніше повідомлялося, що Трамп запропонував Зеленському зустрітися з Путіним у Москві. Як повідомляє агентство Bloomberg, президент України відхилив пропозицію Трампа.

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, якщо це допоможе досягти реального результату для припинення війни. Президент наголосив, що це не є його особистим бажанням, однак Україна потребує чітких гарантій безпеки у разі проведення таких переговорів, зокрема в рамках саміту G20.

Нагадаємо, Путін раніше вкотре заперечував наявність агресивних намірів щодо Європи , водночас пригрозивши "відповіддю" на потенційні загрози та поклавши провину за відсутність діалогу на Україну.

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