Ракет для Patriot не буде: у Reuters дізналися про новий пакет США для України

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір повністю освоїти 400 млн доларів, раніше виділених Конгресом.

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США не включили ракети Patriot до нового пакету / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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У новому пакеті для України немає засобів для посилення ППО

Виконання контрактів може затягнутися до жовтня 2029 року

Новий пакет американської військової допомоги Україні не передбачає постачання ракет для зенітних комплексів Patriot.

При цьому адміністрація президента США Дональда Трампа має намір повністю освоїти $400 млн, раніше виділених Конгресом на підтримку України в рамках програми USAI, пише Reuters.

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За інформацією трьох джерел, американська адміністрація вже юридично закріпила зобов’язання щодо використання всієї затвердженої суми. З $400 млн на початок цього тижня контракти було укладено приблизно на $307 млн. Решту $93 млн планується укласти до 30 вересня - закінчення поточного фінансового року в США.

Перші поставки за цими контрактами, як повідомляють співрозмовники, розпочалися вже у вересні. Україна отримує різні види озброєння, обладнання, а також запасні частини та комплектуючі для бронетехніки.

Однак засобів для посилення протиповітряної оборони у вигляді ракет для Patriot у нинішньому пакеті немає. Це особливо важливо на тлі триваючих російських атак із використанням безпілотників і балістичних ракет по українських містах.

Згідно з наявною інформацією, виконання решти контрактів може тривати до жовтня 2029 року. Таким чином, частина передбачених поставок має відбутися вже після завершення президентського терміну Дональда Трампа, який закінчується в січні 2029 року.

/ Главред

Коли Україна зможе виробляти ракети для Patriot - думка

Після заяви Дональда Трампа про можливий запуск в Україні виробництва ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot експерти оцінили, скільки часу може знадобитися для реалізації такого проєкту.

Швидко налагодити повноцінне виробництво буде непросто. Україні доведеться отримати необхідні технології, підготувати виробничі майданчики, встановити спеціалізоване обладнання та залучити фахівців відповідної кваліфікації. Крім того, потрібно налагодити стабільні поставки всіх компонентів, необхідних для складання ракет.

За оцінками експертів, за умови швидкого узгодження всіх ключових питань та відсутності суттєвих затримок перші ракети українського виробництва можуть з’явитися приблизно через один-два роки.

Актуальність такого проєкту зростає на тлі збільшення Росією виробництва балістичних ракет, зокрема боєприпасів для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

Нагадаємо, "Главред" повідомляв, що міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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