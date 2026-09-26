Удар РФ по НАТО: Світан розкрив ймовірний сценарій агресії

Кремль не зможе реалізувати план наземного наступу на одну з країн НАТО, вважає Роман Світан.

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Роман Світан оцінив ймовірність нового нападу РФ / колаж: Главред, фото: МО РФ, скріншот

Головне із заяв Світана:

Кремль не зможе реалізувати план наземного наступу проти НАТО

Росіяни можуть розгорнути наступальну операцію "на крилі"

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан прокоментував можливість агресії РФ проти НАТО.

Як він підкреслив у інтерв’ю Главреду, Кремль не зможе реалізувати план наземного наступу на одну з країн НАТО через відсутність у армії необхідної для цього чисельності особового складу.

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"Наземного - точно ні. Жодна повномасштабна наземна операція на даний момент не під силу російській армії саме через кількість особового складу та можливості його забезпечення", - сказав експерт.

Водночас він не виключає, що проти країн НАТО росіяни можуть розгорнути наступальну операцію "на крилі".

"Тут цікавий умовний "іранський варіант". В Ірані не було повноцінної наземної операції, але протягом півтора місяця завдавалися дуже серйозні повітряні удари. Отож, Росія здатна забезпечити авіаційну та ракетну компоненти для проведення певних ударних операцій. Особливо це стосується півночі Європи та країн Балтії", - не виключає аналітик.

Він вважає, що удари РФ можуть завдаватися саме повітряною складовою, адже через Балтику Росія може "досягати" Польщі, Німеччини, усіх країн Балтії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії.

"Тому така можливість у Росії точно є. Особливо країни Північної Європи мають бути до цього готові. Не слід також забувати про Молдову, Румунію та Болгарію. Якщо там не буде достатньої щільності ППО і перші удари не будуть відбиті, Росія теоретично зможе просунутися ще далі - до центру Європи. Якщо пробити фронтальну систему ППО, великих труднощів для цього практично не буде. Ми в Україні це вже чудово розуміємо. Тому країнам НАТО необхідно бути готовими відповідати - причому, я б сказав, не дзеркально, а асиметрично. Тобто будь-яка спроба вторгнення в повітряному просторі має викликати удар по Москві, оскільки саме такі удари болючі для росіян. Усе інше для них - як укол слону. А ось ударами по Москві росіян можна приборкати - приблизно так, як це зробив свого часу Ердоган, коли збив російський літак", - додав Світан.

Завдання РФ щодо НАТО - думка експерта

На думку колишнього російського дипломата Бориса Бондарєва, Москва може бути зацікавлена у перевірці того, наскільки міцною залишається єдність країн НАТО і наскільки вони готові діяти узгоджено. Одним із можливих способів досягти цього експерт називає спроби використати існуючі суперечності між членами Альянсу.

Бондарєв вважає, що ослаблення внутрішньої згуртованості НАТО може вплинути на європейську систему безпеки. Якщо колективні механізми оборони стануть менш ефективними, окремим державам Європи, ймовірно, доведеться більше покладатися на власні збройні сили й водночас шукати додаткові варіанти міжнародної взаємодії, зокрема з Росією.

Загроза РФ для НАТО – новини за темою:

Як повідомляв "Главред", генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше заявляв, що Росія, можливо, через 5–7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до різноманітних сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не лише українські території.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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