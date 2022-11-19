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"Усе завалено тілами окупантів": армія РФ біля Бахмута намагається штурмувати позиції ЗСУ

19 листопада 2022, 12:22

Бої біля Бахмута тривають практично цілодобово. Перерви між ними можуть становити лише 1,5-2 години.

Украинские военные, ВСУ, Бахмут
Армія РФ біля Бахмута намагається штурмувати позиції ЗСУ/ 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, скрін

Бої за місто Бахмут на Донеччині тривають майже цілодобово. Російські загарбники кидають багато сил, щоб захопити місто.

Ворожі штурми дуже інтенсивні, а перерви між боями становлять не більше, ніж 1,5-2 години. Про ситуацію на цьому напрямку розповів офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко в ефірі телеканалу "Еспресо".

Український воїн зазначив, що окупанти зазнають величезних втрат – підступи до міста практично встелені тілами російських військових.

За словами захисника України, противник здійснює спроби вести штурми як вдень, так і вночі.

"На Бахмутському напрямку бої тривають майже цілодобово. Може бути година-дві відносної перерви, а потім знову бій. Ворог намагається штурмувати наші позиції піхотою", – зазначає Іллєнко.

На позиції бійців Збройних сил України російське військове керівництво жене мобілізованих і зеків. Іллєнко наголошує, що ситуація сейозна, там тривають запеклі бої.

"Бахмут – це українська фортеця, яка трималася, коли звільняли Харківщину, коли звільняли Херсонщину, і зараз продовжує триматися. Роль Бахмута величезна у війні, попереду багато боїв", – додав український воїн.

Бої за Бахмут на Донеччині

Нещодавно повідомлялося, що українські військові просуваються вперед у Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км. Про це розповів військовий 109-ї бригади ТРО Єгор Фірсов.

Українські військові утримують Бахмут вже понад чотири місяці. Там відбувається позиційна війна. Іноді, щоб зберегти особовий склад, командирам доводиться приймати складні рішення. Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий каже, що фронт у Бахмуті гнучкий і розташований на невеликій відстані.

Також раніше повідомлялося, що під Бахмутом на Донеччині загинув фермер із канадської провінції Саскачеван, ветеран Афганістану 33-річний Джозеф Хільдебранд, який добровольцем воював на боці Збройних сил України. Доброволець разом з побратимами загинули під час виконання бойового завдання.

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