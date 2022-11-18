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"Відправляють до Кобзона окупантів": українські військові утримують Бахмут

18 листопада 2022, 22:09

Успіх наших військових полягає в кількості "закобзонених" окупантів.

Бахмутка, АТО. силовики
Бахмутка / facebook.com/93OMBR

Українські військові утримують Бахмут вже більше чотирьох місяців. Там йде позиційна війна. Іноді, щоб зберегти особовий склад, командирам доводиться приймати складні рішення.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий каже, що фронт у Бахмуті гнучкий і розташований на невеликій відстані.

"Ми тримаємо Бахмут більше чотирьох місяців - це вже безпрецедентно. Там гнучка лінія фронту, розташована на невеликій відстані, йде позиційна війна. Іноді, щоб зберегти особовий склад і не втратити ініціативу на тому напрямку, командирам доводиться приймати складні рішення, щоб відійти. Але найголовніше зараз, що там тримається оборона і ворог не може досягти головного – прорватися і йти далі завойовувати нашу землю", - підкреслив Сергій Череватий.

Також він додав, що успіх наших військових полягає в кількості "закобзонених" окупантів, які постійно несуть втрати на фронті.

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста. Однак ЗСУ не поступаються окупантам і весь час майстерно обламують плани росіян.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. З цього російські окупанти не відстають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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війна в Україні Бахмут війна Росії та України
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