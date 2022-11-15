Окупанти вбили 9-х із 12-ти членів групи: у боях під Бахмутом загинув доброволець з Канади – ЗМІ

Загинув канадський доброволець Джозеф Хільдебранд/ Facebook Joseph Hildebrand

Під Бахмутом на Донеччині загинув фермер із канадської провінції Саскачеван, ветеран Афганістану 33-річний Джозеф Хільдебранд, який добровольцем воював на боці Збройних сил України.

Про його загибель повідомляє CBC News. Зазначається, що доброволець разом з побратимами загинули під час виконання бойового завдання.

Члени родини Хільдебранда розповіли, що про загибель військового їм повідомили інші солдати, які вижили.

Зараз українські бійці охороняють тіла загиблих побратимів на ворожій території, поки будуть вжиті заходи, щоб їх звідти вивезти.

За словами брата загиблого добровольця, Хільдебранд разом з іншими військовими виконував завдання біля міста Бахмут у Донецькій області.

Відомо, що тоді загинули дев'ятеро з 12 осіб, які брали участь у виконанні завдання.

Джозеф Хільдебранд з сім'єю/ Facebook Joseph Hildebrand

Раніше повідомлялося, що у Львові 14 листопада попрощалися з 25-річним бійцем з Тайваню, який воював на боці України у лавах 93-ї бригади "Холодний Яр" і загинув на Луганщині. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, 9 листопада під час обстрілу російськими окупантами загинула прикордонниця Чернігівського прикордонного загону – штаб-сержант Тетяна Виноградська. Із захисницею України попрощалися 11 листопада в її рідному місті Городня Чернігівської області.

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