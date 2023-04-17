"Все закручується в петлю": Фейгін оцінив сценарій змови проти Путіна

Путін розуміє, що еліти в РФ можуть у перспективі почати на нього полювання, і продовжує відсувати від себе тих, хто міг би його усунути.

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Росіяни навряд чи стануть виходити на протести проти Путіна, його приберуть представники еліт - Марк Фейгін / Колаж УНІАН, скріншот

Всередині владних еліт країни-агресора РФ тривають дискусії про подальшу долю кремлівського диктатора Володимира Путіна. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, атмосфера в РФ "тяжка", тому всередині еліт тривають обговорення того, що далі робити з Путіним і війною в Україні.

"Шлях один - усунути Путіна, тут немає варіантів. Ми думаємо, що успіх контрнаступу ЗСУ спонукає еліти до дії - ми на це сподіваємося. Тому що отруїти, відсторонити Путіна люди з вулиці не можуть – це можуть зробити тільки люди, які мають доступ до влади. Чи будуть вони це робити – невідомо, але у них може скластися безвихідна ситуація, якої ми зараз до кінця навіть не розуміємо", - переконаний Фейгін.

При цьому правозахисник сумнівається, що росіяни стануть виходити на протести. На його думку, навіть нова хвиля мобілізації не здатна вивести людей на вулиці.

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У той же час, як стверджує Марк Фейгін, Путін, розуміючи, що еліти в РФ можуть в перспективі почати на нього полювання, продовжує відсувати від себе тих, хто міг би його усунути.

"Він постійно маневрує, перегруповується і враховує небезпеку такого сценарію. Він же не ідіот, розуміє, що все закручується в петлю і йому потрібно максимально маневрувати – стежити за тими, хто в оточенні і шукати джерело змови. Все це спецслужби відстежують, всіх прослуховують", - говорить російський правозахисник.

Як повідомляв Главред, оточення Путіна впало в депресію на тлі видачі диктатору ордера на арешт від Міжнародного кримінального суду. Як розповів ексспічрайтер Володимира Путіна, політолог і публіцист Аббас Галлямов, кожному з оточення Путіна прийшов чіткий меседж про те, що він не просто виконує наказ глави Кремля, а є співучасником злочину і піде під трибунал разом з ним.

Крім того, доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний пояснив, що масові протести в країні-агресорі Росії, серед яких особливо виділялися події на Болотній площі, були сприйняті Кремлем як загроза "прозахідної революції". Після цього Володимир Путін і його оточення вирішили "закрити" країну і перебудовувати її за зразком Ірану і Північної Кореї.

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