У Путіна є дві цілі після України: експерт назвав ймовірних жертв агресії РФ

Загрозу в Казахстані усвідомлюють, але відчувають себе досить впевнено, вважає Максим Розумний.

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Максим Розумний назвав нові ймовірні цілі РФ / УНІАН, Міноборони РФ

У Казахстані розуміють, що їхня країна є однією з цілей чергової агресії з боку РФ, заявив доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний.

"Казахстан розуміє, що він третій у черзі. Перша - Україна, тут Путін застряг серйозно і великих надій на успіх у нього немає. Наступна - Білорусь: цілком ймовірно, що після поразки в Україні Путін захоче компенсувати цей провал якимось подарунком своєму імперському народу, і тут аншлюс Білорусі напрошується сам собою, адже вона вже ніби як лежить в кишені", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що хоча Білорусь є другою на черзі, Олександр Лукашенко поводиться не зовсім програмовано: "Летить до Пекіна, чотири години говорить з Сі Цзіньпінем. Лукашенко зараз виглядає як "слуга двох панів". Він показує, що не залежить повністю від Путіна і не подарує йому Білорусь просто так, тому що у нього є надійний захист Китаю".

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"А Казахстан, який є третім у черзі, має ще більші підстави сподіватися на китайське заступництво. Токаєв сьогодні може розраховувати на внутрішню консолідацію казахської влади. Загрозу в Казахстані усвідомлюють, але відчувають себе досить впевнено, тому що сподіваються, що ця загроза не буде реалізована. Тим більше, Росія з кожним місяцем втрачає свій потенціал – і економічний, і військовий, і моральний, і будь-який інший. І з кожним місяцем нова імперська атака стає менш імовірною", - додав Розумний.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, поет. Доктор політичних наук (2007 р.), кандидат філософських наук (1996 р.), голова Наукового товариства "Гуманітарна колегія" (з 1997 р.), член науково-експертної колегії при Кабінеті міністрів України (з 2008 р.), пише Вікіпедія.

Раніше Розумний заявив, що країна-агресор Росія може зупинити війну проти України, якщо всередині РФ відбудуться якісь серйозні зміни. Особливо до такого кроку може підштовхнути зміна керівництва Росії.

Більше того - після зупинки війни в країні-агресорі можуть почати засуджувати повномасштабне вторгнення, адже тоді це буде вигідно росіянам.

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