У Путіна вибухнули цинічною пропагандою про Україну і "виправданням" війни

Повномасштабний напад агресора Росії на Україну був неминучим, але у Москви, мовляв, "немає конфлікту з Україною", сказав Володимир Мединський.

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У Путіна цинічно назвали війну проти України конфліктом "імперії і колонії" / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Помічник директора країни-окупанта Росії Путіна Володимир Мединський вибухнув пропагандою про війну проти України. Мовляв, у РФ з Україною "жодного конфлікту" немає, і вона нібито є "невід'ємною частиною російського світу". При цьому він сказав, що повномасштабний напад був неминучим. Мовляв, це "війна імперії проти колонії".

В інтерв'ю РБК уродженець Черкаської області розповів свої вигадки про те, що Україна, мовляв, "невід'ємна частина російського світу".

"Я не відчуваю ненависті до українського народу і України. Мені глибоко симпатичний український народ. Там в мені багато крові намішано, тому я кажу, що я справжній росіянин, чого тільки не намішано. І я відчуваю величезну любов до цієї землі і її історії, і її героїчному минулому. Це частина російської землі. Україна - це невід'ємна частина російського світу...", - нафантазував Мединський.

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Також він трактував розв'язану агресором Росією війну проти України як, мовляв, "конфлікт імперії і колонії", а з українською державою у Москви нібито "конфлікту немає".

"У нас немає конфлікту з Україною. У нас є, на жаль, конфлікт традиційних колоніалістів, століттями будували успішні колоніальні імперії, з територією, яка не захотіла бути колонією", - підкреслив Володимир Мединський.

Медведєв розмріявся про "зникнення України з планети"

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв раніше опублікував свій новий фантастичний твір, наповнений абсурдом про майбутнє України і Заходу. Мовляв, Україна "нікому не потрібна", а Захід, мовляв,"очікує Захід".

"Така Україна не потрібна нікому на планеті. Саме тому її не буде", - мрійливо написав Медведєв.

Про те, чи буде існувати країна-окупант Росія і якою вона буде за результатами війни проти України, Медведєв чомусь промовчав.

Війна Росії проти України: