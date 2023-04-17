"Страх паралізує": експрацівник Кремля розповів, як оточення Путіна впало в "моторошну депресію"

Кожному з оточення Путіна прийшов чіткий меседж про те, що він не просто виконує наказ глави Кремля, а є співучасником злочину.

https://glavred.net/world/strah-paralizuet-eks-sotrudnik-kremlya-rasskazal-kak-okruzhenie-putina-vpalo-v-zhutkuyu-depressiyu-10463902.html Посилання скопійоване

Експрацівник Кремля розповів, як оточення Путіна впало в депресію / скріншот

Після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, його оточення впало у своєрідну депресію. Про це розповів ексспічрайтер Володимира Путіна, політолог і публіцист Аббас Галлямов.

"Вони всі шоковані після цього. Цей ордер на арешт справив дуже сильне, дуже негативне, бентежне враження на оточення Путіна. Вони й до цього, від початку війни, ті, хто розумніші, розуміли, що треба подалі триматися, якось відповзати, що просто так це не минеться. А тепер уже офіційно повідомлено: вони всі офіційно одержали по суті документ", - сказав Галлямов в інтерв'ю Radio NV.

Політтехнолог підкреслив, що кожному з оточення Путіна прийшов чіткий меседж про те, що він не просто виконує наказ глави Кремля, а є співучасником злочину та піде під трибунал разом із ним.

відео дня

"Ми підозрюємо твого начальника у злочині, офіційно про це оголосили. І якщо ти після цього продовжуєш на нього працювати і виконувати його доручення, то ти хто? Ти співучасник злочину, по суті член банди. Ви разом – організована злочинна група, яка називається державою. Відповідно, гуртом і підете всі", - зазначив він.

Галлямов запевнив, що у представників оточення російського диктатора через це почалася "моторошна депресія", і не всі можуть "відповзти вбік", бо Путін може сприйняти це за зраду, і в хід піде "Новачок".

"Хто може – відповзає вбік. Але можливості відповзти, вони дуже обмежені. Вони всі бояться, розуміють, що це можна вважати за зраду. І Путін, який істерить у такій ситуації, точно не змилосердиться. У них знаєте як? І труси "Новачком" змастити можуть, і з вікна можеш випасти. Тож страх є, страх паралізує. Вони зараз розгублені та не знають, що робити. Немає стратегії виживання зараз у них", - вважає політтехнолог.

Нагадаємо, нещодавно журналіст, шеф-редактор інформаційного агентства УНІАН Михайло Ганницький заявив, що оточення директора держави-окупанта Росії Володимира Путіна не впливає на політику в країні. Путінські олігархи виконують доручення глави Кремля і лише управляють активами. Їх не можна назвати навіть власниками общака.

Як зазначив політичний аналітик Олександр Кочетков, після видачі ордеру на арешт особисте оточення Путіна може оголосити на нього полювання і передати суду – він для них "ласий шматочок".

"Тепер у Путіна одна дорога – в кремлівську стіну. Там таких диктаторів, як правило, і ховають. Або поруч, як Сталіна. Туди йому і дорога. Путін вже фактично одним копитом у Кремлівській стіні. Тому у Путіна залишається єдиний спосіб уникнути Гаазького правосуддя – померти. Природною смертю або неприродною. Інших варіантів у нього вже не залишається", - сказав Кочетков.

Вас може зацікавити: