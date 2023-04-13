УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

ФСБ "наїхала" на Міноборони, втрутитися довелося Путіну - NYT

Андрій Ганчук
13 квітня 2023, 17:19 оновлено 13 квітня, 17:27
377
Директор країни-окупанта Росії Володимир Путін в лютому провів зустріч з Шойгу і Пригожиним, на якій намагався помирити ватажків російських окупантів.
Пригожин, Шойгу
Конфлікт між Пригожиним і Шойгу показав серйозні протиріччя у відносинах ФСБ і Міноборони РФ - NYT / Колаж скріншот YouTube

Імовірно злиті документи з Пентагону дають підставу вважати, що всередині країни-агресора Росії виник серйозний конфлікт між ФСБ і Міноборони. За інформацією журналістів, спецслужба звинуватила оборонне відомство окупантів у приховуванні втрат на війні проти України. Загальний конфлікт дійшов до того, що директор РФ Путін організував зустріч з Шойгу і Пригожиним, на якій обговорювалася заява про те, що ПВК Вагнер не надають боєприпасів в терміновому порядку.

Як повідомляє The New York Times, в одному з документів, який може належати американській розвідці, йдеться про те, що російська ФСБ звинуватила Міноборони "в приховуванні російських втрат в Україні". Згідно з даними, це вказує на "тривале небажання військових чиновників передавати погані новини командуванню".

Також у матеріалі йдеться, що за оцінкою ФСБ втрати окупантів РФ у війні проти України склали приблизно 110 000 військових. Як стверджують в NYT, спецслужба вказала Міноборони, що у звітах загиблих не вказуються бойовики Росгвардії, кадирівці і вагнерівці.

відео дня

Крім того, у статті акцентували на тому, що російський міністр оборони Шойгу у вересні 2022 року офіційно визнав втрати РФ. Тоді заявили, що загинули 5 937 російських окупантів. Водночас у США називали цифру в 200 тисяч, включаючи загиблих і поранених.

В одному зі "злитих" документів йшлося про втрати Росії в 189 500-230 000 осіб (загиблими і пораненими), з яких загиблі – 43 тисячі осіб.

Конфлікт Пригожина і Шойгу намагався вирішити Путін

Тим часом в документах також є відомості про конфлікт ватажка ПВК Вагнера Пригожина і міністра оборони РФ Шойгу. Намагався залагодити конфлікт особисто російський директор Путін, який викликав їх на зустріч 22 лютого 2023 року.

Під час зустрічі Путін, Шойгу і Пригожин обговорювали ситуацію зі звинуваченням Пригожина на адресу Міноборони в тому, що бойовикам ПВК Вагнера не дають терміново необхідні боєприпаси.

У NYT підкреслили, що боротьба між російськими відомствами, які відповідають за війну Росії проти України, стала причиною провалу окупантів у війні з українською державою.

Злив документів США і Пентагону до Мережі

Американське видання The New York Times раніше опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що у Twitter і Telegram потрапили "секретні документи" з планами США і НАТО щодо посилення армії України перед контрнаступом ЗСУ. У зв'язку з цим в Пентагоні вирішили провести розслідування.

Як вважають аналітики, документи, ймовірно, були змінені і відрізняються від їх початкових варіантів. Втрати ЗСУ завищені, а російських військ – занижені. На думку експертів, Москва могла запустити кампанію з дезінформації.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав ситуацію зі "зливом документів" російським вкиданням.

"Москві дуже хочеться зірвати український контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро", - сказав чиновник.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що "злив відомостей про контрнаступ ЗСУ - спроба країни-окупанта Росії зірвати або уповільнити військову операцію України щодо звільнення своїх територій. Ворог намагається посіяти хаос.

Дивіться відео ТСН - Росія до бойовиків ПВК Вагнера у Бахмуті перекинула десантників

Війна Росії проти України:

Володимир Путін війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Китай наступного дня нападе на Тайвань, якщо впаде Україна - прем'єр Польщі

Китай наступного дня нападе на Тайвань, якщо впаде Україна - прем'єр Польщі

18:25 Світ
ФСБ "наїхала" на Міноборони, втрутитися довелося Путіну - NYT

ФСБ "наїхала" на Міноборони, втрутитися довелося Путіну - NYT

17:19 Світ
Байден вперше зробив заяву про витік документів Пентагону

Байден вперше зробив заяву про витік документів Пентагону

16:27 Світ
Всі головні новини

Останні новини

18:25

Китай наступного дня нападе на Тайвань, якщо впаде Україна - прем'єр Польщі

18:06

"Можливі масовані удари": у ЗСУ заявили про підготовку до ракетних атак РФ на ВеликденьВідео

17:48

У великодній кошик дивитися будуть всі: як пофарбувати яйця в жовтий і синій колірВідео

17:19

ФСБ "наїхала" на Міноборони, втрутитися довелося Путіну - NYTВідео

17:14

"Зовсім дідок поїхав": росіяни в жаху, що влаштував Кіркоров на сценіВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:27

Байден вперше зробив заяву про витік документів ПентагонуВідео

16:13

Після краху "моста Путіна" Росія не втримає Крим, їй треба окопуватися в 5 областях - СвітанВідео

16:11

Лоліта зізналася, що її кинув молодий коханецьВідео

16:08

Єврокомісія не передасть Україні заморожені резерви РФ - Die WeltВідео

Реклама
15:49

Україну накриє потужна спека: коли чекати серйозного потепління - картаВідео

15:46

"Вдячні за захист": "Українська команда" передала бійцям паски

15:28

ТОП 3 смачних закуски на Великдень 2023: найшвидший рецепт за 5 хвилинВідео

15:27

Гороскоп на тиждень 17-23 квітня 2023: Рибам - вигорання, Ракам - багато роботиВідео

15:27

Померла невістка Алли Пугачової

15:26

Артист-путініст Пореченков видав маячню про українців, які його "чекають"Відео

15:07

У популярного російського продюсера і композитора запідозрили невиліковну хворобуВідео

14:44

У Путіна вибухнули цинічною пропагандою про Україну і "виправданням" війниВідео

14:30

Головоломка, з якою впораються одиниці: потрібно за 6 секунд знайти змію серед скибок кавуна

14:04

Депутата від "Слуги народу" Трубіцина разом зі спільниками завтра судитимуть за мільйонні хабарі

14:01

Страсна п'ятниця 2023: що не можна робити в найсуворіший день року - прикмети 14 квітняВідео

Реклама
13:50

Чому не можна мити підлогу ввечері: обернеться бідою для всієї сім’ї

13:43

"Це дуже незвично": Ахтем Сеїтаблаєв в інтерв’ю ЖВЛ розповів про свій новий статус дідусяВідео

13:37

Розвідка дізналася особи російських окупантів, які жорстоко стратили воїна ЗСУ

13:10

Гороскоп на завтра 14 квітня 2023: Тельцям – гроші, Левам - вечіркаВідео

12:56

Колишня дружина Віталія Кличка поділилася яскравим пляжним фото

12:51

Мама в уряді Аксьонова, тато - кримський суддя: проросійський дует Anna Maria "гастролює" українськими частинамиВідео

12:48

"Вибачатися не збираюся": експресофіцерка, яка зневажила страченого військового, видала нову заяву

12:47

Україна може зважитися на "повну мобілізацію" через глухий кут у війні - The Washington PostВідео

12:05

Як правильно поливати орхідею: названо найкращий спосіб

11:57

Нові платіжки за газ у квартирах українців: у "Нафтогазі" пояснили, що змінилосяВідео

11:57

Лілію Ребрик заклювали за синці під очима - ведуча не стрималася, і відповіла

11:38

Не зможете відірватися: як правильно приготувати ароматні сушені грибиВідео

11:20

ЗСУ доведеться зайти на територію РФ, щоб зачистити російських окупантів на 200 км вглиб – СвітанВідео

11:18

20 тонн гуманітарки за рейс: лінію фронту відвідали троє іноземних волонтерів

11:05

Військовий експерт розповів, чи зможуть росіяни зупинити контрнаступ ЗСУ

10:36

Коронація розділила герцогів Сассекських - хто та чому не приїде до Чарльза IIIВідео

10:30

Як відмовитися від повістки, яку вручили на роботі: юрист назвав законні підставиВідео

10:23

"Я вагітна": Даша Астаф'єва приголомшила зізнаннямВідео

10:09

У Бахмуті ліквідовано любителя напівоголених селфі з ПВК "Вагнер"

09:50

Адвокат пояснила, чи можна відмовитися від врученої на вулиці повісткиВідео

Реклама
09:48

УПЦ МП заявила в поліцію на Олександра Пікалова та Євгена Кошового за богохульствоВідео

09:09

Війна РФ і України не завершиться перемогою жодної зі сторін, мирних переговорів не буде - Washington Post

09:06

Вбила куля снайпера, коли рятував побратима: у боях за Бахмут загинув 19-річний студент Могилянки

09:04

До 6 гривень за кіловат: ЗМІ дізналися кому і як Кабмін хоче підвищити тариф на світлоВідео

09:01

У Росії новий ідол - Свята КувалдаПогляд

09:00

Роман Світан: Росія втратить Крим влітку, її фронт – як марлеві труси, легко може порватисяЕксклюзив

08:47

Гороскоп на сьогодні 13 квітня 2023: Близнюкам - подорож, Дівам - нові можливості

08:45

Світло, завіса, оплески: топ-4 природжених акторів за знаком зодіаку

08:08

Експерт пояснила, які продукти не варто брати українцям перед ВеликоднемВідео

08:00

Вручили повістку на вулиці чи на роботі: все, що потрібно знати військовозобов'язаномуЕксклюзив

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти