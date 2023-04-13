ФСБ "наїхала" на Міноборони, втрутитися довелося Путіну - NYT

Директор країни-окупанта Росії Володимир Путін в лютому провів зустріч з Шойгу і Пригожиним, на якій намагався помирити ватажків російських окупантів.

https://glavred.net/world/fsb-naehala-na-minoborony-iz-za-poter-v-ukraine-vmeshatsya-prishlos-putinu-nyt-10463293.html Посилання скопійоване

Конфлікт між Пригожиним і Шойгу показав серйозні протиріччя у відносинах ФСБ і Міноборони РФ - NYT / Колаж скріншот YouTube

Імовірно злиті документи з Пентагону дають підставу вважати, що всередині країни-агресора Росії виник серйозний конфлікт між ФСБ і Міноборони. За інформацією журналістів, спецслужба звинуватила оборонне відомство окупантів у приховуванні втрат на війні проти України. Загальний конфлікт дійшов до того, що директор РФ Путін організував зустріч з Шойгу і Пригожиним, на якій обговорювалася заява про те, що ПВК Вагнер не надають боєприпасів в терміновому порядку.

Як повідомляє The New York Times, в одному з документів, який може належати американській розвідці, йдеться про те, що російська ФСБ звинуватила Міноборони "в приховуванні російських втрат в Україні". Згідно з даними, це вказує на "тривале небажання військових чиновників передавати погані новини командуванню".

Також у матеріалі йдеться, що за оцінкою ФСБ втрати окупантів РФ у війні проти України склали приблизно 110 000 військових. Як стверджують в NYT, спецслужба вказала Міноборони, що у звітах загиблих не вказуються бойовики Росгвардії, кадирівці і вагнерівці.

відео дня

Крім того, у статті акцентували на тому, що російський міністр оборони Шойгу у вересні 2022 року офіційно визнав втрати РФ. Тоді заявили, що загинули 5 937 російських окупантів. Водночас у США називали цифру в 200 тисяч, включаючи загиблих і поранених.

В одному зі "злитих" документів йшлося про втрати Росії в 189 500-230 000 осіб (загиблими і пораненими), з яких загиблі – 43 тисячі осіб.

Конфлікт Пригожина і Шойгу намагався вирішити Путін

Тим часом в документах також є відомості про конфлікт ватажка ПВК Вагнера Пригожина і міністра оборони РФ Шойгу. Намагався залагодити конфлікт особисто російський директор Путін, який викликав їх на зустріч 22 лютого 2023 року.

Під час зустрічі Путін, Шойгу і Пригожин обговорювали ситуацію зі звинуваченням Пригожина на адресу Міноборони в тому, що бойовикам ПВК Вагнера не дають терміново необхідні боєприпаси.

У NYT підкреслили, що боротьба між російськими відомствами, які відповідають за війну Росії проти України, стала причиною провалу окупантів у війні з українською державою.

Злив документів США і Пентагону до Мережі

Американське видання The New York Times раніше опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що у Twitter і Telegram потрапили "секретні документи" з планами США і НАТО щодо посилення армії України перед контрнаступом ЗСУ. У зв'язку з цим в Пентагоні вирішили провести розслідування.

Як вважають аналітики, документи, ймовірно, були змінені і відрізняються від їх початкових варіантів. Втрати ЗСУ завищені, а російських військ – занижені. На думку експертів, Москва могла запустити кампанію з дезінформації.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав ситуацію зі "зливом документів" російським вкиданням.

"Москві дуже хочеться зірвати український контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро", - сказав чиновник.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що "злив відомостей про контрнаступ ЗСУ - спроба країни-окупанта Росії зірвати або уповільнити військову операцію України щодо звільнення своїх територій. Ворог намагається посіяти хаос.

Дивіться відео ТСН - Росія до бойовиків ПВК Вагнера у Бахмуті перекинула десантників

Війна Росії проти України: