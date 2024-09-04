'Всі завдання реалізовуються': Зеленський розкрив результати Курської операції

Операція ЗСУ в Курській області продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду України завдяки одному напрямку, заявив президент.

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Абсолютно всі визначені завдання Курської операції реалізовуються / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 1 окремий батальйон морської піхоти, 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ

Операція ЗСУ в Курській області просувається згідно з планом. Всі визначені завдання українські захисники успішно реалізують. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Зеленський розповів, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Генерал-полковник проінформував президента щодо ситуації на кожній ділянці фронту, предметно щодо Покровська, Торецька та Курахівського напрямку.

"Окремо – операція в Курській області. Дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються. Дякую за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які залучені", - наголосив глава держави. відео дня

За його словами, операція на Курщині залишається найбільшим поповненням обмінного фонду України.

Удар по Львову і Кривому Рогу

Також Володимир Зеленський повідомив про завершення рятувальних робіт у Львові та Кривому Розі, де ворог завдав ракетних ударів. За словами президента, внаслідок атак постраждали багато людей, пошкоджені звичайні будинки та цивільна інфраструктура.

"Були пошкоджені звичайні будинки, звичайна цивільна інфраструктура. Багато постраждалих. Усім надано необхідну допомогу. На жаль, у Львові загинули сім людей. Мої співчуття рідним та близьким", - зазначив він.

Президент наголосив, що важливо, щоб світ бачив російський терор і реагував на нього.

"Я вдячний усім політичним та громадським діячам, вдячний кожному лідеру, які підтримують Україну та українців і засуджують російський терор. І також дякую всім журналістам України, Європи, світу – усім, хто правдиво говорить про те, що відбувається, про цю війну про те, як важливо захищати життя", - додав Зеленський.

Візит прем'єр-міністра Ірландії

Зеленський зазначив, що прем'єр-міністр Ірландії відвідав Україну і підписав двосторонню безпекову угоду, що вже є 26-ю такою угодою. Глава держави також повідомив про плани посилення санкцій проти Росії і відновлення України за участю Ірландії.

"Хоч Ірландія у військовому плані – держава нейтральна, але політично, економічно та в гуманітарній сфері ми співпрацюємо активно. І будемо працювати ще активніше. Зафіксовано обсяг підтримки для України від Ірландії на цей рік. Ми домовилися робити більше разом і для того, щоб санкції проти Росії за цю війну ставали міцнішими, і для того, щоб відбудова в Україні йшла активніше", - заявив президент.

Договори про безпеку / Інфографіка: Главред

Евакуація українців з Лівану

Окрім цього, Зеленський розповів успішну евакуацію українців з Лівану. Україні вадалося повернути додому 11 дітей та 14 дорослих.

"1 дітей, 14 дорослих. Уже в безпеці. І наші дипломати та розвідка допомагатимуть і надалі – усі українці в регіоні, які цього потребують, можуть звернутись до наших дипломатичних установ на Близькому Сході й отримати все необхідне, всю допомогу, все сприяння", - розповів він.

Президент також анонсував важливі зустрічі з міжнародними партнерами, які сприятимуть зміцненню позицій України та її безпеки. За його словами, Цей тиждень, наступний і весь вересень мають бути результативними.

"Передусім це стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні. Ми готуємо змістовні речі", - додав Зеленський.

Атака Росії по Львову 4 серпня - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня Росія завдала удару по Львову. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що внаслідок удару в районі головного вокзалу спалахнули житлові будинки.

Одна з ракет влучила в житловий будинок, де мешкала родина Базилевичів. Садовий розповів, що після атаки вижив лише Ярослав Базилевич, а його дружина та три доньки – Ярина, Дарина та Емілія – загинули.

За словами очевидці, чоловіку вдалося чудом вижити. Перебуваючи разом з сім'єю на сходовій кліці, Ярослав Базилевич пішов взяти води в квартиру, саме це його врятувало.

Як повідомляв Главред, рятувальні роботи у Львові завершено. За даними ДСНС, вдалося врятувати 12 осіб, 53 отримали поранення. На жаль, загинуло 7 осіб, серед яких двоє дітей віком 7 та 14 років.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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