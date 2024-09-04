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Батько врятувався дивом: нові деталі загибелі цілої родини внаслідок удару по Львову

Юрій Берендій
4 вересня 2024, 16:25
1617
За попередніми даними ДСНС, чоловік перебував разом із сім'єю на сходовій клітці будинку, але в останній момент вирішив повернутись до квартири по воду.
Батько врятувався дивом: нові деталі загибелі цілої родини внаслідок удару по Львову
Удар по Львову 4 вересня - батько врятувався дивом, але втратив сім'ю / Колаж Главред, фото: Telegram/Андрій Садовий, Ukrainian World Congress

Внаслідок російського терористичного удару по житловому будинку у Львові трагічно загинули майже всі члени родини Базилевич. Вижити вдалось лише главі сімейства, який перед моментом удару повернувся до квартири по воду. Про це в коментарі "Новини Live" повідомив полковник ГУ ДСНС Микола Гуменюк.

За його словами, під завалами опинилися люди, які під час удару перебували на сходовій клітці та разом із нею впали до рівня підвалу. Загалом рятувальникам вдалося врятувати 12 осіб.

На запитання про те, чому батько родини вижив, а дружина і 3 дочки трагічно загинули полковник ГУ ДСНС зазначив, що чоловік в той момент, ймовірно, вирішив повернутись до квартири по воду.

відео дня

"За попередньою інформацією, він, перебуваючи разом з ними на сходовій кліці, пішов просто взяти води в квартиру, і це його врятувало. Але це зі слів очевидців", - вказує Микола Гуменюк.

Дивіться відео про нові деталі рятувальної операції у Львові 4 вересня:

Батько врятувався дивом: нові деталі загибелі цілої родини внаслідок удару по Львову
Фото: скріншот

Він зазначив, що станом на 12:20 усі рятувальні роботи у Львові були завершені. За даними ДСНС, до операції було залучено 30 одиниць техніки та понад 130 рятувальників.

"Ускладнювало роботи одночасно велика кількість локацій, пожеж і завалів, які виникли одночасно. Нам довелося усі підрозділи міста Львова без винятку залучати до гасіння пожеж і розбору завалів. Також водилися додатково за спеціальним сигналом резервні зміни, тобто весь 100% особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів знаходився на місці хто на службі, а хто на місці ліквідації", - резюмував він.

Варто зазначити, що мер міста Андрій Садовий у своєму Телеграм-каналі повідомив імена загиблих внаслідок російського удару по Львову

  • Базилевич Емілія -7 років;
  • Базилевич Дарина - 18 років;
  • Базилевич Ярина - 21 рік;
  • Базилевич Євгенія - 43 роки;
  • Демидова Ірина - 52 роки;
  • Погорецький Олександр - 54 роки;
  • Арабський Юрій - 55 років.

Подруга родини Базилевич розповіла, що друзі забили на сполох після того, як Яна Базилевич перестала виходити на зв'язок.

"Я була в себе вдома, мені подзвонила моя подруга і сказала, що ця дівчинка (Яна Базилевич - ред.) не виходить на зв'язок і ми весь ранок, ми просто до останнього були впевнені в тому, що все буде добре і потім нам кажуть, що скоріш за все, вона загинула", - розповіла дівчина.

Вона додає, що навіть коли ти читаєш якісь новини про те, що не знайома тобі людина загинула, це дуже важко.

"Не говорю навіть про людське життя, всі росіяни, які до цього причетні вони просто мають все це відчути на собі, вони на це заслуговують. Вони сьогодні стріляли просто по цивільних", - вказує вона.

Батько врятувався дивом: нові деталі загибелі цілої родини внаслідок удару по Львову
Звідки РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удар по Львову 4 вересня - наслідки обстрілу Львова

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 4 вересня в Україні оголосили повітряну тривогу через ракетно-дронову атаку з боку Росії. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок удару у районі головного вокзалу спалахнули житлові будинки.

Одна з ракет влучила в житловий будинок, де мешкала родина Базилевичів. Мер Львова Андрій Садовий розповів, що після атаки живим залишився лише Ярослав Базилевич, а його дружина та три доньки – Ярина, Дарина та Емілія – загинули.

Станом на 13:00 4 вересня рятувальні роботи у Львові завершилися. За даними ДСНС, вдалося врятувати 12 людей, 53 отримали поранення, і, на жаль, загинуло 7 осіб, серед яких двоє дітей віком 7 та 14 років.

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