Треба буде швидко окопатися: Жданов передбачив наступний крок Путіна на Курщині

Зараз країна-агресор Росія знімає війська з усіх напрямків, крім Покровського.

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Олег Жданов вважає, що Путіну доведеться ухвалити рішення про перекидання військ з України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля, deepstatemap.live

Рано чи пізно кремлівському диктатору Володимиру Путіну доведеться зняти частину військ з України і формувати фронт у Курській області. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

"Скільки б Путін не упирався, але соціальна і політична обстановка всередині Росії змусить його знімати війська з основного фронту і формувати фронт у Курській області. Коли він буде це робити, нам потрібно буде дуже швидко окопатися", - сказав він.

Жданов сказав із посиланням на українських військових, що зараз Росія знімає війська з усіх напрямків, крім Покровського.

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"Але не варто забувати, що це її перші спроби зняти війська, тобто вона їх забирає не з фронту, не з першого ешелону, а з другого ешелону - війська, які вивели на доукомплектування та переформування. Тих, кого ми пошарпали на передку, відвели від переднього краю, і ось саме їх намагаються зараз відправити в Курську область", - пояснив він.

Жданов вважає, що Кремль буде змушений дати добро російському генштабу на те, щоб знімали війська з фронту, тому що бракує сил, і Росія намагається заткнути дірки строковиками, а це викликає соціальне обурення.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

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