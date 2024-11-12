"Все веде до перемир'я": експерт назвав термін, коли закінчиться війна в Україні

Що сказав Бєлковський:
- Гаряча фаза триватиме ще декілька місяців
- Війна може завершитися "планом Трампа", адже він кращий за Стамбульський
І Україна, і Росія вичерпали ресурси для продовження бойових дій, тому війна, розв’язана Кремлем проти України у 2022 році, закінчиться в найближчі місяці. Таке бачення ситуації висловив російський політтехнолог Станіслав Бєлковський в ефірі YouTube-каналу "И Грянул Грем".
"Гаряча фаза (війни) триватиме кілька місяців, не більше. Неважливо, хто і що каже з цього приводу. Так, ми знаємо, що Володимир Путін вимагає офіційного визнання належності до РФ чотирьох анексованих регіонів, передачі йому Запоріжжя і Херсона, а також зняття всіх санкцій. Водночас Володимир Зеленський і його права рука Єрмак заявляють, що вони не вестимуть переговорів ні про що, крім як про повернення до кордонів 1991 року… Проте важливіші об’єктивні обставини", — розповів Бєлковський.відео дня
У двох сторін зараз є серйозна нестача ресурсів, через цю причину Путіну навіть довелося залучити до боїв солдатів із КНДР.
"Об’єктивна ситуація так чи інакше веде до перемир’я", — сказав російський політтехнолог.
Що цікаво, експерт Бєлковський не відкидає варіанту, що війна може завершитися за так званим "планом Трампа", який активно обговорюється в ЗМІ. Мається на увазі ремейк корейського сценарію.
"Це закріплення по лінії фронту без офіційного визнання результатів війни і, головне, без втручання у внутрішні справи воюючих країн", — пояснив Бєлковський.
Не варто забувати, що такий улюблений Кремлем Стамбульський мирний план, передбачав активне втручання у внутрішні справи України. Йдеться про майже повну ліквідацію її армії.
Саме тому, як переконаний Бєлковський, більш прийнятним для Києва є "план Трампа". Окрім цього, не варто боятися, що новий президент США "здасть" Україну Путіну.
"Трамп не може здати Україну, оскільки це завдало б удару по його репутації "крутого хлопця"… Він не може постати слабаком… Трампу важливо здобути першу віртуальну медаль за припинення війни в Європі. Це припинення не може бути повністю на умовах Путіна-переможця. Інакше який же Трамп тоді переможець?" — пояснив Бєлковський.
В США обрали Трампа - які прогнози
Своєю чергою український політолог Віктор Небоженко розповів, що задумали Маск і Трамп. Він навіть прогнозує, що це буде страшний сон Путіна.
Водночас у FT дізналися, що Зеленський запропонував Трампу. Не секрет, що Україна та її союзники побоюються, що кремлівський лідер Володимир Путін може змусити нову адміністрацію США погодитися на мирне врегулювання війни на умовах, вигідних Москві.
Як розповідав в коментарю Главред директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов, цілком можливо, що Трамп змусить сісти Київ та Москву за стіл переговорів.
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"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
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