Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Все веде до перемир'я": експерт назвав термін, коли закінчиться війна в Україні

Даяна Швець
12 листопада 2024, 20:17
1838
У двох сторін зараз є серйозна нестача ресурсів, каже експерт Станіслав Бєлковський.
Путин, Зеленский
Обидвом сторонам складно продовжувати бої / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що сказав Бєлковський:

  • Гаряча фаза триватиме ще декілька місяців
  • Війна може завершитися "планом Трампа", адже він кращий за Стамбульський

І Україна, і Росія вичерпали ресурси для продовження бойових дій, тому війна, розв’язана Кремлем проти України у 2022 році, закінчиться в найближчі місяці. Таке бачення ситуації висловив російський політтехнолог Станіслав Бєлковський в ефірі YouTube-каналу "И Грянул Грем".

"Гаряча фаза (війни) триватиме кілька місяців, не більше. Неважливо, хто і що каже з цього приводу. Так, ми знаємо, що Володимир Путін вимагає офіційного визнання належності до РФ чотирьох анексованих регіонів, передачі йому Запоріжжя і Херсона, а також зняття всіх санкцій. Водночас Володимир Зеленський і його права рука Єрмак заявляють, що вони не вестимуть переговорів ні про що, крім як про повернення до кордонів 1991 року… Проте важливіші об’єктивні обставини", — розповів Бєлковський.

відео дня
Трамп инфографика
Дональд Трамп - інфографіка / Инфографика: Главред

У двох сторін зараз є серйозна нестача ресурсів, через цю причину Путіну навіть довелося залучити до боїв солдатів із КНДР.

"Об’єктивна ситуація так чи інакше веде до перемир’я", — сказав російський політтехнолог.

Що цікаво, експерт Бєлковський не відкидає варіанту, що війна може завершитися за так званим "планом Трампа", який активно обговорюється в ЗМІ. Мається на увазі ремейк корейського сценарію.

"Це закріплення по лінії фронту без офіційного визнання результатів війни і, головне, без втручання у внутрішні справи воюючих країн", — пояснив Бєлковський.

Не варто забувати, що такий улюблений Кремлем Стамбульський мирний план, передбачав активне втручання у внутрішні справи України. Йдеться про майже повну ліквідацію її армії.

Саме тому, як переконаний Бєлковський, більш прийнятним для Києва є "план Трампа". Окрім цього, не варто боятися, що новий президент США "здасть" Україну Путіну.

"Трамп не може здати Україну, оскільки це завдало б удару по його репутації "крутого хлопця"… Він не може постати слабаком… Трампу важливо здобути першу віртуальну медаль за припинення війни в Європі. Це припинення не може бути повністю на умовах Путіна-переможця. Інакше який же Трамп тоді переможець?" — пояснив Бєлковський.

В США обрали Трампа - які прогнози

Своєю чергою український політолог Віктор Небоженко розповів, що задумали Маск і Трамп. Він навіть прогнозує, що це буде страшний сон Путіна.

Водночас у FT дізналися, що Зеленський запропонував Трампу. Не секрет, що Україна та її союзники побоюються, що кремлівський лідер Володимир Путін може змусити нову адміністрацію США погодитися на мирне врегулювання війни на умовах, вигідних Москві.

Як розповідав в коментарю Главред директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов, цілком можливо, що Трамп змусить сісти Київ та Москву за стіл переговорів.

Ще цікавих новин про Трампа:

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Дональд Трамп війна на Донбасі Станіслав Бєлковський зустріч Зеленського та Трампа Трамп новини війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ могла накопичити півтори тисячі ракет, готуючись до наступу: військовий зробив заяву

РФ могла накопичити півтори тисячі ракет, готуючись до наступу: військовий зробив заяву

21:53Україна
Переведення військових через "Армія+": як це буде відбуватись - Зеленський

Переведення військових через "Армія+": як це буде відбуватись - Зеленський

20:44Україна
"Ситуація все більш напружена": лейтенант ЗСУ - про наступ РФ на Запоріжжі

"Ситуація все більш напружена": лейтенант ЗСУ - про наступ РФ на Запоріжжі

20:40Україна
Реклама

Популярне

Більше
Мовчун Ігор Ніколаєв публічно відкинув дружину - що сталося

Мовчун Ігор Ніколаєв публічно відкинув дружину - що сталося

Можуть полетіти понад 100 ракет, РФ хоче знищити розподільчі потужності АЕС - Коваленко

Можуть полетіти понад 100 ракет, РФ хоче знищити розподільчі потужності АЕС - Коваленко

Чоловік розкопав задній сад свого 450-річного будинку і знайшов справжній скарб

Чоловік розкопав задній сад свого 450-річного будинку і знайшов справжній скарб

Корупція у МСЕК: вже відомо, скільки прокурорів в Україні мають інвалідність

Корупція у МСЕК: вже відомо, скільки прокурорів в Україні мають інвалідність

17-річні повинні прийти у ТЦК: що від них хочуть

17-річні повинні прийти у ТЦК: що від них хочуть

Останні новини

21:54

Два масовані залпи: названо головні цілі ракетних ударів РФ по Україні

21:53

РФ могла накопичити півтори тисячі ракет, готуючись до наступу: військовий зробив заяву

21:47

Колишня дружина Узєлкова прийняла рішення і зробила заяву - деталі

21:42

Сестра путіністки Шукшиної розповіла, як та обібрала їхню матір "до нитки"

21:33

"Це реальна загроза": глава генштабу Польщі не виключає нападу Росії

Якщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - КорольчукЯкщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - Корольчук
21:27

На українців можуть чекати серйонзні відключення світа: названо головну умову

21:05

Меланія Трамп грубо обійшлася з Джилл Байден: що сталося

20:59

Великій Британії доведеться відправити війська в Україну: Джонсон назвав умову

20:52

"Впала, як сніг на голову": вагітна зірка "Кріпосної" розповіла про розлучення

Реклама
20:52

РФ збирає резерви та готує прорив: у ЗСУ назвали "гарячі" напрямки

20:44

Переведення військових через "Армія+": як це буде відбуватись - Зеленський

20:40

"Ситуація все більш напружена": лейтенант ЗСУ - про наступ РФ на Запоріжжі

20:17

"Все веде до перемир'я": експерт назвав термін, коли закінчиться війна в Україні

20:15

Від мишей і сліду не залишиться: які 2 інгредієнти допоможуть позбутися гризунів назавждиВідео

19:54

Арнольд Шварценеггер втретє став дідусем

19:50

У ГУР відповіли на фейк щодо "зриву операції" з перегону вертольота Мі-8 РФ

19:45

Дивно, але геніально: для чого потрібно заливати батареї водою кожного місяця

19:39

Засипатиме снігом та буде ожеледиця: у областях оголосили штормове попередження

19:10

Це буде страшний сон Путіна: що задумали Маск і Трамп

18:58

Нерозгадана загадка цілого століття: чи треба насправді солити салат "Олів'є"

Реклама
18:56

Угрупування РФ в 2 областях під загрозою: нові деталі удару по арсеналу РФ

18:51

Загроза відключень через обстріли підстанцій АЕС: експерт про найгірший сценарій

18:18

Витекло 15 мільйонів кубометрів води: наслідки підриву Курахівської дамби

18:02

Ліквідація МСЕК: в уряді розповіли, як працюватиме нова система

18:00

"Сорі, Бацька": Дуда неочікувано "плюнув" в Лукашенка - що зробив лідер Польщі

17:37

Чому не можна гортати телефон, сидячи у туалеті: лікар назвав серйозну причину

17:31

Ворог "профукав" наступ: через втрати РФ плани Путіна не мають успіху - експерт

17:19

Загроза для АЕС: для чого в Україні вводять превентивні відключення світла

17:16

Віддадуть останнє: 5 найщедріших знаків зодіаку

17:11

Павло Поляруш, біографія, фото, інформація про ТОП-менеджера НБУ Поляруша Павла досьє

17:10

Треба знайти Y серед X за 4 секунди: непроста загадка для найрозумніших

17:07

У Києві в ТЦК знайшли чоловіка з простреленою головою: що відомо

16:58

Чим закінчиться "Реванш": зірка серіалу розкрив інтригу фінальних серій

16:30

Усі дивани залишаться цілі: 2 найкращі способи, як власноруч зробити дряпку для котівВідео

16:20

Хороша новина для воїнів: уряд запроваджує прозорий механізм переведення в армії

16:04

Скільки цукру в столовій ложці: простий спосіб вимірювання без ваг

16:03

Лихі відключення до кінця зими: за яких умов українцям запасатись генераторами

16:00

Ще перед інавгурацією: Стубб розкрив плани Трампа щодо встановлення миру в Україні

15:43

Доросла дівчина: який вигляд має донька Бейонсе і Джей Зі

15:40

Можна створити більше 10 бригад: нардепи пропонують розформувати ТЦКВідео

Реклама
15:40

Навіщо потрібні горизонтальні лінії на задньому склі автомобіля

15:20

"Кордони не можуть бути змінені силою": в Раді ЄС відбудеться серйозна дискусія

15:02

У Кейт Міддлтон рак: репортери сумніваються в діагнозі принцеси

14:53

"Там шансів не було": про останні дні Узєлкова розповіла колега боксера

14:47

Порошенко вибудував корупційну систему МСЕК, наслідки якої відчутні по цей день - Гладких

14:33

Польща направить в Україну легіон військових: перші контракти з ЗСУ підписано

14:31

Головне, не переплутати: для чого використовується кожна комірка пральної машиниВідео

14:29

Будуть йти мокрий сніг і льодяний дощ: які області накриє небезпечна погода

13:52

Новий рік проведете в бідності: що не можна робити 13 листопада - прикмети

13:52

"Легко судити": колишня дружина покійного Узєлкова відповіла на хейт

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти