Ворог "профукав" наступ: через втрати РФ плани Путіна не мають успіху - експерт

Противник не має шансів радувати керівництво РФ досить серйозними темпами просування.

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Ворог вже не може наступати, як раніше / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: Фейсбук 47-ї ОМБр

Про що сказав Романенко:

Ворог не має змоги наступати, як раніше, тому перегруповується і концентрує свої ресурси на окремих напрямках

"В лоб" захопити Покровськ РФ не вдалося, бо ЗСУ залучили резерви

Останнім часом агресори з Росії в буквальному сенсі б’ють "рекорди" за втратами на фронті, тому противник уже не може наступати на всіх напрямках, як раніше.

Причини такої плачевної для ворога ситуації сьогодні, 12 листопада, в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Курахове - що відомо / Инфографика: Главред

"У них, значить, "рекорди" б’ються ледь не щодня, збільшується кількість знищених нашими оборонцями їхніх військовослужбовців, уже, бачите, майже до 2 000, а показники були там 1 350 десь… Противник уже не може наступати на всіх напрямках, як раніше, з досить серйозними темпами просування. У зв’язку з цим він перегруповується і концентрує свої ресурси на якихось окремих напрямках", — сказав він.

Як нагадує експерт, ворог з Росії 2 місяці тому намагався "в лоб" захоплювати Покровськ на Донеччині. Однак Сили оборони України залучили певні резерви, тому плани окупантів успіхом не увінчалися.

"У принципі, сил, щоб захопити його (Покровськ, — ред.), у них немає. Через це перегрупувалися на південь. На жаль, захопили Вугледар. І тепер ось загрозлива ситуація складається навколо Курахового. Із трьох боків: із півночі, сходу і півдня вони просуваються", — сказав Романенко.

Романенко підкреслює, що через плачевні втрати агресорів вони намагаються уникати міських боїв.

"У даному випадку намагаються це здійснити і в Кураховому, тобто захопити це місто, щоб боїв усередині міста взагалі не було або був мінімум. Для цього треба перерізати логістичні шляхи постачання всього необхідного для ведення бойових дій для наших оборонців, підрозділів, частин, які перебувають в самому місті. І тому вони зараз роблять спробу перерізати на південному заході, зайти начебто із західного боку — там коридор невеликий, там 15 плюс-мінус кілометрів, якими здійснюється це логістичне забезпечення. Таким чином, їхні плани — змушувати наші сили виходити з цього району, й мінімально проводити міські бої", — сказав експерт.

Навколо Курахового, на Покровському напрямку основне завдання воїнів України — завдати максимальної шкоди російським агресорам в озброєнні, техніці та живій силі. І, як результат, за рахунок цього вдалося зупинити просування противника.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше Главред розповідав, що ЗСУ влаштували "чорний день" для армії РФ на Курщині. Як результат, відбувся провальний штурм російських окупантів.

Однак РФ все ще веде криваві бої на Курщині. Попри всі обставини, Кремль готовий зазнати величезних втрат. Особливо з огляду на те, що росіяни та їхні північнокорейські союзники перевершують українську армію чисельністю та краще озброєні.

Як повідомляли в ОТУ "Луганськ", ворог готує новий небезпечний удар, адже окупанти націлились на ключове місто. Водночас агресор з РФ використовує більшу кількість особового складу і вони несуть більші втрати.

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