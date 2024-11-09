Змусить сісти Київ та Москву за стіл переговорів: Золотарьов про сценарій Трампа

Про що сказав Золотарьов:
- Дональд Трамп буде намагатися продемонструвати припинення вогню
- Попри всі намагання Трампа, Київ не визнає суверенітет РФ над окупованими територіями
Не один експерт висловлював думку, що з приходом нового очільника Штатів допомога Україні може зменшуватися. Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов також висуває припущення, що Трамп може змусити і Україну, і Росію сісти за стіл переговорів.
В інтерв'ю Главреду експерт відповів на запитання, який вигляд може мати закінчення війни в розумінні Трампа.
На думку Золотарьова, Дональд Трамп, як мінімум, спробує продемонструвати припинення вогню, тобто щоб конфлікт від стадії високої інтенсивності перейшов у стадію заморозки.
"Не думаю, що йдеться про політичне врегулювання, про визнання влади Росії над окупованими українськими територіями. Це - та "червона лінія", на яку в цій ситуації може погодитися і Київ", - каже експерт.
Золотарьов пояснює, що піти на визнання політичного врегулювання з визнанням суверенітету РФ над окупованими територіями рівносильно політичному самогубству, що негайно призведе до політичної турбулентності в Києві.
Тому, як пояснює аналітик, потенційно президентство Трампа президенту Володимиру Зеленському позитиву не обіцяє.
Водночас Трамп може запропонувати Путіну угоду щодо України, каже Золотарьов.
"Трамп пропонуватиме зупинити війну. Він буде розігрувати пасьянс: якщо Путін не зупиняє війну, не погоджується на його пропозиції, то США нададуть Україні максимально можливу підтримку. Я з 2022 року говорив, що Байден водить нас за ніс і робить ставку на повільне виснаження Росії", – зазначив політолог.
Хто такий Андрій Золотарьов
Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.
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Як писав Главред раніше, перемога Трампа поставила Україну перед важливим вибором. Київ повинен знову замислитися про відновлення статусу ядерної держави.
А от експерт Максим Несвітайлов назвав неочікуваний "плюс" від Трампа. Він пояснює, що нашим союзникам знову доведеться згадати про те, що відбувається в Україні.
Водночас президент Франції Еммануель Макрон після перемоги Трампа розніс Європу і виступив із пропозицією. За його словами, Європа має захищати свої інтереси, якщо не хоче бути "травоїдною".
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