Змусить сісти Київ та Москву за стіл переговорів: Золотарьов про сценарій Трампа

Існує певна "червона лінія", на яку в сучасних обставинах та ситуації може погодитися і Київ.

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Експерт описав, як може розвиватись політика США при Трампі / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, скріншот: відео

Про що сказав Золотарьов:

Дональд Трамп буде намагатися продемонструвати припинення вогню

Попри всі намагання Трампа, Київ не визнає суверенітет РФ над окупованими територіями

Не один експерт висловлював думку, що з приходом нового очільника Штатів допомога Україні може зменшуватися. Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов також висуває припущення, що Трамп може змусити і Україну, і Росію сісти за стіл переговорів.

В інтерв'ю Главреду експерт відповів на запитання, який вигляд може мати закінчення війни в розумінні Трампа.

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На думку Золотарьова, Дональд Трамп, як мінімум, спробує продемонструвати припинення вогню, тобто щоб конфлікт від стадії високої інтенсивності перейшов у стадію заморозки.

"Не думаю, що йдеться про політичне врегулювання, про визнання влади Росії над окупованими українськими територіями. Це - та "червона лінія", на яку в цій ситуації може погодитися і Київ", - каже експерт.

Дональд Трамп - інфографіка / Инфографика: Главред

Золотарьов пояснює, що піти на визнання політичного врегулювання з визнанням суверенітету РФ над окупованими територіями рівносильно політичному самогубству, що негайно призведе до політичної турбулентності в Києві.

Тому, як пояснює аналітик, потенційно президентство Трампа президенту Володимиру Зеленському позитиву не обіцяє.

Водночас Трамп може запропонувати Путіну угоду щодо України, каже Золотарьов.

"Трамп пропонуватиме зупинити війну. Він буде розігрувати пасьянс: якщо Путін не зупиняє війну, не погоджується на його пропозиції, то США нададуть Україні максимально можливу підтримку. Я з 2022 року говорив, що Байден водить нас за ніс і робить ставку на повільне виснаження Росії", – зазначив політолог.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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Як писав Главред раніше, перемога Трампа поставила Україну перед важливим вибором. Київ повинен знову замислитися про відновлення статусу ядерної держави.

А от експерт Максим Несвітайлов назвав неочікуваний "плюс" від Трампа. Він пояснює, що нашим союзникам знову доведеться згадати про те, що відбувається в Україні.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон після перемоги Трампа розніс Європу і виступив із пропозицією. За його словами, Європа має захищати свої інтереси, якщо не хоче бути "травоїдною".

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