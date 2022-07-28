"Все полетить, почне стріляти - це не про нас": Арестович розповів про контрнаступ ЗСУ

У якомусь сенсі контрнаступ на півдні України вже триває. Вирішальну роль зіграє далекобійна артилерія, ракетні системи, авіація.
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що контрнаступ Збройних сил України нагадуватиме стиль війни НАТО. Вирішальну роль зіграє далекобійна артилерія, ракетні системи, авіація.
За його словами, в якомусь сенсі контрнаступ на півдні України вже триває.
"ЗСУ будуть акуратно знищувати всі російські війська. При цьому все буде продовжуватися за принципом: "зверху-вниз": оперативний, оперативно-тактичний і тактичний рівні. Вирішальну роль тут зіграє далекобійна артилерія, ракетні системи, авіація. Ми доб'ємося того, щоб окупантам нічим було чинити опір: ні стріляти, ні отримувати команди від керівництва, ні здійснювати системи оборони", - сказав Арестович в ефірі Фейгін Live 27 липня.
Радник глави ОП також пояснив, як діятимуть захисники України.
"Історія, коли все полетить, почне стріляти – в нашому випадку це не спрацює. Це означає покласти багато піхоти, техніки - ми так не воюємо", - сказав Арестович.
За його словами, контрнаступ ЗСУ нагадуватиме стиль війни НАТО.
"Це ще не стиль НАТО, тому що вони могли б просто все знести далекобійними засобами, а потім добити те, що залишилося, але вже ближче до цього. Наше завдання, щоби піхота зіткнулася з відрізаними від зв'язку і зброї окупантами", - додав радник глави ОП.
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Як повідомляв Главред, військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів, що українські бійці почали знищувати угруповання російської армії в Херсонській області.
Тим часом радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зброя в Україну має надходити постійно. Це необхідно для того, щоби процес деокупації захоплених росіянами територій України прискорився.
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