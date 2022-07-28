"Все полетить, почне стріляти - це не про нас": Арестович розповів про контрнаступ ЗСУ

ЗСУ будуть акуратно знищувати всі російські війська, сказав Олексій Арестович / Фото УНІАН

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що контрнаступ Збройних сил України нагадуватиме стиль війни НАТО. Вирішальну роль зіграє далекобійна артилерія, ракетні системи, авіація.

За його словами, в якомусь сенсі контрнаступ на півдні України вже триває.

"ЗСУ будуть акуратно знищувати всі російські війська. При цьому все буде продовжуватися за принципом: "зверху-вниз": оперативний, оперативно-тактичний і тактичний рівні. Вирішальну роль тут зіграє далекобійна артилерія, ракетні системи, авіація. Ми доб'ємося того, щоб окупантам нічим було чинити опір: ні стріляти, ні отримувати команди від керівництва, ні здійснювати системи оборони", - сказав Арестович в ефірі Фейгін Live 27 липня.

Радник глави ОП також пояснив, як діятимуть захисники України.

"Історія, коли все полетить, почне стріляти – в нашому випадку це не спрацює. Це означає покласти багато піхоти, техніки - ми так не воюємо", - сказав Арестович.

За його словами, контрнаступ ЗСУ нагадуватиме стиль війни НАТО.

"Це ще не стиль НАТО, тому що вони могли б просто все знести далекобійними засобами, а потім добити те, що залишилося, але вже ближче до цього. Наше завдання, щоби піхота зіткнулася з відрізаними від зв'язку і зброї окупантами", - додав радник глави ОП.

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Як повідомляв Главред, військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів, що українські бійці почали знищувати угруповання російської армії в Херсонській області.

Тим часом радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зброя в Україну має надходити постійно. Це необхідно для того, щоби процес деокупації захоплених росіянами територій України прискорився.

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