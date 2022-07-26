"Путін з'їсть всіх": Уоллес закликав країни відмовитися від "нейтралітету" у війні РФ проти України

Бен Уоллес висловився про країни, які зберігають нейтралітет щодо вторгнення РФ / Фото Фото gov.uk/government

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес закликав країни, які залишаються осторонь від війни в Україні, відмовитися від позиції "нейтралітету". В іншому випадку, за його словами, президент РФ Володимир Путін "з'їсть усіх".

Таку заяву Уоллес зробив під час поїздки до Словаччини, пише Sky News.

"Якщо будь-яка країна сяде на паркан, коли справа доходить до Росії Володимира Путіна, президент РФ "з'їсть паркан, а потім - вас", - сказав він.

Як повідомляв Главред, раніше Бен Уоллес заявив, що у президента Росії Володимира Путіна, який розв'язав жорстоку війну в Україні, "синдром маленького чоловіка".

Зазначимо, Міністр оборони Бен Уоллес може змінити Бориса Джонсона на посаді британського прем'єра. Про це свідчить опитування агентства YouGov, яке було проведено серед депутатів правлячої Консервативної партії. Керівнику Міноборони віддали свою перевагу 13% респондентів.

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