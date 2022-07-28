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Військовий експерт дав прогноз з приводу того, як виглядатиме контрнаступ ЗСУ

28 липня 2022, 03:15

Як каже експерт, ситуація змусить окупантів піти від Херсона. Тут якраз буде грати роль не кількість українських бійців, а якість, уточнив експерт.

Бій, танки, ЗСУ
Військовий експерт дав прогноз з приводу того, як виглядатиме контрнаступ ЗСУ / скріншот з відео / УНІАН

Прийдешній контрнаступ ЗСУ тактично точно не буде схоже на те, як воюють російські окупанти. Про це в коментарі 24 каналу заявив відомий військовий експерт Денис Попович.

На його думку, не варто очікувати від ЗСУ спроб масових танкових проривів або концентрації артилерійської роботи на певних ділянках фронту ‒ так, як це роблять росіяни.

"Я думаю, що основний сценарій контрнаступу ЗСУ якраз полягає в тому, що ми будемо бити по мостах, переправах, знищувати склади і командні пункти", – сказав Попович.

Як каже експерт, така ситуація змусить війська окупантів піти від Херсона. Тут якраз буде грати роль не кількість українських бійців, а якість, уточнив Попович.

За його словами, мова піде про точність використання ЗСУ артилерії, безпілотних систем і розвідки.

читайте такожНа Запоріжжі та Херсонщині окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ - ISW

Нагадаємо, раніше відомий австрійський аналітик тому Купер говорив, що війна України проти Росії затягується, оскільки Захід піддається на шантаж російського диктатора Путіна. Як вважає фахівець, Євросоюзу потрібно про геополітику на якийсь час забути і озброїти ЗСУ настільки, щоб ті знищили російську армію.

"Це єдиний спосіб змусити Путіна поступитися. Він не поступиться, поки думає, що ще може чогось досягти в Україні. І він ще може чогось досягти, поки його армія планує нові наступи", - підсумував експерт.

До того військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде говорив - для того, щоб стався перелом у війні, і російська армія почала провалювати свою оборону через нездатність поповнювати свої втрати, цифра вбитих російських солдатів повинна зрости до 1000 на добу.

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Автор: Єгор Бунін
ЗСУ новини України війна Росії та України
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