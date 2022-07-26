"Мають зрозуміти, чому їх ненавидять": у Туреччині поляки побили росіян через підтримку війни в Україні

У Туреччині сталася бійка між поляками та росіянами / Фото pixabay.com, yandex.ru

В одному з готелів турецької Аланії поляки побили туристів з Росії через те, що росіяни підтримували війну в Україні. При цьому адміністрація закладу стала на бік громадян Польщі.

Поляки встигли піти до прибуття поліції, а росіян посадили в камеру і відпустили лише під ранок, повідомило видання DIP.

Російські пропагандисти в Telegram-каналі Rybar назвали інцидент випадком "національної ворожнечі" і поскаржилися, що готелі в Туреччині не просто порушують всі закони гостинності, а прямо допускають на своїх курортах злочини проти туристів з Росії.

Зазначається, що постраждалі — подружня пара з півдня Росії.

"13 липня в готелі група з чотирьох поляків вдень напала на хлопця в ресторані. Співробітники Служби безпеки готелю і обслуговуючий персонал мовчки спостерігали за подіями і не втручалися попри крики і прохання пари, яка намагалася самостійно розняти бійку", — пише Telegram-канал.

Побитому російському туристу нібито не надали першу допомогу, а відвезли в найближчу ділянку, де посадили в камеру і змусили зізнатися, що він навмисне спровокував агресію проти нього. Вранці росіянин самостійно дістався до готелю, де йому надала допомогу дружина, а не лікар.

Підсумовуючи ситуацію, турецьке видання зазначило, що росіяни повинні зрозуміти, чому з ними так поводяться в усьому світі.

У Туреччині поляки побили росіян / Фото dip.org.ua

Як повідомляв Главред, в Іспанії, місті Торрев'єха, троє п'яних чоловіків напали на українського бармена після того, як він заявив: "Я українець. Слава Україні". У соціальних мережах встановили, що двоє з них – росіяни. Третій може бути уродженцем Львова. Українці вкрай обурені інцидентом і вважають, що така ситуація могла статися через жорстоку війну, яку Росія веде проти України. Поліція проводить розслідування, а нападникам загрожує серйозне покарання, аж до депортації.

У Латвії росіянка накинулася на українку з дитиною. Спочатку жінка з усмішкою поцікавилася у співрозмовників, звідки вони родом, а потім почала кричати, що Росія нібито допомагає Україні, а українці "самі себе бомблять". При цьому росіянка кидала гривні з гаманця.

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