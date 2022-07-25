Військовий експерт розповів, як ЗСУ почали знищувати угруповання окупантів на Херсонщині

Військовий експерт розповів, ЗСУ почали знищувати угруповання окупантів на Херсонщині / колаж Вікіпедія, УНІАН

Українські бійці почали знищувати угруповання російської армії в Херсонській області. Про це в інтерв'ю "Радіо НВ "сказав відомий військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"У Херсонській області я бачу, що у нас з'явилася можливість поступово придушити угруповання російських військ на правому березі від річки Дніпро. Ми вже починаємо знищення цього угруповання, судячи з ударів, що наносяться ВСУ в останню добу, або можемо змусити їх здатися в полон. Шляхи відходу у них немає", — заявив експерт.

За його словами, українські військові знищили Дар'ївський міст і тепер угруповання російських військ на правому березі Дніпра "розсічене навпіл".

"Фактично немає зв'язку між Північною і південними частинами цього угруповання. У нас є перспектива видавити або знищити її ", — підсумував він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що військовий експерт Олег Жданов заявив, що українським військовим потрібно починати бити по базах російських окупантів у Криму, адже саме там знаходиться більша частина зброї, яка згодом опиняється на фронті. Він вважає, що Путін не наважиться застосувати ядерну зброю у відповідь на подібне.

До того колишній головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що Україна має законне право атакувати Кримський міст, оскільки він споруджений на захопленій Росією території.

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