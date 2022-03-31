Всі окупанти вийшли з території ЧАЕС

ЧАЕС / Інтерфакс-Україна

На території Української Чорнобильської атомної електростанції вже немає російських військ.

Про це повідомляє Державне агентство України з управління Зоною відчуження.

"Це сталося на 36 день війни – весь цей час окупанти утримували контроль над станцією", йдеться в повідомленні.

На поточний момент сторонніх осіб на майданчику Чорнобильської АЕС не знаходиться.

Попередньо орієнтовно о 19:39 у відомстві повідомили, що окупанти почали виходити з території ЧАЕС.

При цьому, російські війська вони взяли з собою українських нацгвардійців, які обороняли станцію на початку повномасштабного вторгнення.

Повідомляється, що росіяни тримали їх у полоні з 24 лютого і забрали з собою, відступаючи на територію Білорусі.

"З Чорнобильської АЕС забрали наших хлопців, наших нацгвардійців, які з першого дня були в полоні на атомній станції, які охороняли її. Їх забрали, їх забрали в автомобілі і відвезли",– повідомив на брифінгу мер Славутича Юрій Фомічов.

Фомічов зауважив, що це була передбачувана дія. Можливо, прикордонників вдасться повернути під час великого обміну між Україною і Росією.

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Він попросив рідних і близьких набратися терпіння і зберігати спокій.

Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що російські війська почали виходити з Чорнобильської АЕС у напрямку Білорусі.

Раніше повідомлялося, що російських окупантів, які захопили Чорнобильську зону і вирили окопи в найнебезпечнішій зоні Чорнобиля-Рудому лісі – масово вивозять до Гомеля на лікування. У всіх симптоми зараження радіаційними отрутами.

Також у ЗСУ раніше заявили, що російські загарбники значну частину боєприпасів зберігають безпосередньо поблизу Чорнобильської атомної електростанції. Через це зберігається ризик пошкодження ізоляційних споруд, а в такому випадку в атмосферу неминуче потрапить значна кількість радіоактивного пилу. Це загрожує як Україні, так і всій Європі.

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