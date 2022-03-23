Російські окупанти знищили новітню лабораторію в Чорнобилі вартістю 6 млн євро

Окупанти розграбували лабораторію в ЧАЕС/ facebook.com/dazv.gov.ua

У тимчасово захопленому РФ Чорнобилі окупанти розграбували і знищили новітню центральну аналітичну лабораторію вартістю 6 мільйонів євро. Вона розташована в зоні відчуження.

Як повідомляє пресслужба Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС", лабораторія є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень і розробки технологій.

"На базі лабораторії знаходилися високоактивні проби і зразки радіонуклідів, які знаходяться в руках ворога, чим сподіваємося він зашкодить собі, а не цивілізованому світу", - зазначили в держпідприємстві.

читайте такожУ Міноборони назвали п'ять речей, які гарантують програш Росії у війніТакож відомо, що Центральна аналітична лабораторія в Чорнобилі була модернізована в рамках співпраці європейських та українських фахівців у сфері ядерної безпеки. Там було близько 100 одиниць сучасного вартісного аналітичного обладнання, аналогів якого немає в Європі.

Зазначається, що лабораторія виконувала стратегічні, унікальні функції.

Нагадаємо, 22 березня, постачальник метеорологічних даних ЄВМЕТСАТ зупинив співпрацю з Росією. Він був останнім західним погодним агентством, яке обмежило обмін інформацією з РФ після її повномасштабної війни в Україні.

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