Окупанти зберігають боєприпаси біля ЧАЕС, це загрожує поширенням радіації по всій Європі – ЗСУ

Окупанти зберігають боєприпаси біля ЧАЕС/ youtube.com

Російські загарбники значну частину боєприпасів зберігають безпосередньо поблизу Чорнобильської атомної електростанції. Через це зберігається ризик пошкодження ізоляційних споруд, а в такому разі в атмосферу неминуче потрапить значна кількість радіоактивного пилу.

Радіоактивний пил може поширитися не лише територією України, а й інших країн Європи. Про це попередили у Генштабі Збройних сил України.

У Генштабі зазначили, що РФ щодня транспортує своїм оркам боєприпаси з їхньої тилової бази, яку окупанти розгорнули в Наровлянському районі Гомельської області Білорусі. Перевозяться десятки тон реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії та мінометних боєприпасів.

При цьому маршрут транспортного коридору ворога проходить через місто Прип’ять і в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд АЕС.

"Подальше зберігання боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип’ять місті Чорнобиль, що також знаходиться на незначній відстані від АЕС. В місті Чорнобиль окупантами розгорнуто тимчасовий пункт управління угрупуванням військ Східного воєнного округу, а також командний пункт 38-ї окремої мотострілецької бригади", – зазначили у Генштабі ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що у зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС горить ліс. Ситуація з повітрям погіршується. Критерії пожежі в зоні відчуження не повинні перевищувати обсяги 0,05-0,2 кв. км, але стан площі пожеж перевищує ці показники в десятки разів.

Також повідомлялося, що російські окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС ще 24 лютого – в перший день війни Росії проти України, викопали окопи в Рудому лісі в зоні ЧАЕС. Ця зона є найбільш зараженою радіацією.

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