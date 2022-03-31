РФ виводить свої війська з Чорнобильської АЕС - Пентагон

ЧАЕС / УНІАН

Російські війська почали виходити з Чорнобильської АЕС у напрямку Білорусі. Про це пише AFP з посиланням на Пентагон.

Відзначається, що деталі поки не відомі.

Тим часом додамо, ЧАЕС армія РФ захопила ще в перший день вторгнення - 24 лютого. Військові утримували в заручниках персонал.

20 березня Верховна Рада повідомляла про 7 осередків загоряння в межах зони відчуження. Вогонь побачили супутникові системи Sentinel-2 Європейського космічного агентства (ESA).

читайте такожБіля ЧАЕС горить ліс: показники радіації стрімко погіршуютьсяНагадаємо, російські окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС, проїхали на своїй бронтехніці без захисту. Вони пересувалися через "Рудий ліс", піднявши Хмари радіоактивного пилу.

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