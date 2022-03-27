РФ відступає у район Чорнобиля, а потім у Білорусь: план - блокада Києва з південного заходу - ЗСУ

Російські війська відновлюють сили, після чого можуть спробувати заблокувати Київ з південного заходу - Генштаб / Reuters

Росія відводить низку своїх окупаційних підрозділів у район Чорнобиля, а далі до Білорусі з метою відновлення сил після того, як вони зазнали великих втрат. Надалі ворог може здійснити спробу блокади Києва з південно-західного напрямку. Про це заявили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з даними Генштабу на 00:00 26 березня, на Поліському напрямку російські війська не наступали, але вели вогонь по позиціях Сил оборони України, житлових масивах в передмістях і в Києві.

"На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Чинив вогняний вплив на підрозділи Сил оборони, вів обстріли житлових масивів в передмістях і безпосередньо у Києві", - наголошується в зведенні.

Відомості командування вказують, що йде перегрупування окремих підрозділів 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Вона зазнала серйозних втрат під час наступальних дій.

"За наявними даними, проводиться перегрупування окремих підрозділів 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу, які зазнали значних втрат у ході ведення наступальних дій", - сказали в Генштабі.

Крім того, кілька підрозділів відведено у район Чорнобиля, далі їх відправлять до Білорусі з метою відновлення здатності продовжувати бої. Ймовірно, після відновлення боєздатності, перегрупування і посилення військ окупанти можуть знову спробувати реалізувати плани щодо блокади Києва з південного заходу.

"Декілька підрозділів відведено в район Чорнобиля з подальшим переміщенням на територію республіки білорусь для проведення заходів відновлення боєздатності. Не виключається, що після проведення зазначених заходів, перегрупування та посилення угруповання військ окупантами буде відновлено дії щодо блокування Київа із південно-західного напрямку", - підкреслили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Росії визнали відсутність можливості окупувати Київ, Харків та Одесу. Наразі окупанти планують сконцентрувати свої сили на Донбасі.