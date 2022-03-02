ЗСУ розбили командний пункт ворога під Чорнобилем: генерал РФ втік до Білорусі

/ УНІАН

Бійці Збройних сил України знищили командний пункт російських окупантів у селі Дитятки під Чорнобилем.

Як пише у своєму Facebook військовий журналіст Роман Бочкала, українські військові завдали шкоди 36-й армії Східного військового округу РФ.

За його даними, начальник штабу 36-ї армії Східного військового округу генерал-майор Сергій Нирков втік під час спецоперації ЗСУ в Білорусь, місто Мозир, кинувши особовий склад.

"ЗСУ знищили командний пункт росіян у селі Дитятки під Чорнобилем. Начальник штабу 36 армії Східного військового округу генерал-майор Сергій Нирков втік під час спецоперації ЗСУ В Білорусь, місто Мозир, кинувши особовий склад, який був знищений нашою армією", — пише Бочкала.

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Раніше повідомлялося про те, що в Харківській області українські військові із застосуванням американських ПТРК Javelin розгромили 200-ту мотострілецьку бригаду окупаційних ЗС Росії.

Знищена бригада ЗС РФ вважається однією з найбільш елітних бойових частин російської армії, яка отримує найсучасніше озброєння.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.