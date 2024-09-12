Часу лишилось небагато: коли почнуться удари по Україні іранськими ракетами

Іран передав Росії свої балістичні ракети Fath-360 ближнього радіусу дії.

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Коли почнуться удари по Україні іранськими ракетами / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Іран передав Росії свої балістичні ракети Fath-360 ближнього радіусу дії. Перші ракети полетять в Україну "не раніше, ніж через два тижні". Про це повідомляє кореспондент BBC з питань безпеки Гордон Корера з посиланням на джерела в західній розвідці.

Ці ракети можуть вразити ціль на відстані 120 км. Вони небезпечні, адже відрізняються високою точністю.

Як стверджується, корисне навантаження цієї ракети становить 150 кг. Передача іранських ракет дасть змогу Росії розширити свої можливості на фронті.

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"Вона дає Росії здатності наносити більше високоточних ударів. Ми оцінюємо, що Росія використовуватиме ці балістичні ракети ближнього радіусу дії на лінії фронту, що вивільнить російську авіацію для ударів у глибшому українському тилу", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про іранські балістичні ракети / Інфографіка: Главред

Fateh-110/Zolfaghar. Що відомо про іранські ракети? Fateh-110 - іранська мобільна одноступенева твердопаливна ракета класу "земля - земля". Ракета була розроблена на основі некерованої ракети "Зільзаль-2" Ірану, по суті, шляхом додавання системи наведення. У 2010 році Іран провів випробування Fateh-110 третього покоління. Міністр оборони Ірану Ахмад Вахіді заявив, що точність, дальність, час готовності до пуску і можливості довгострокового зберігання ракети збільшено. Після цього іранське телебачення надало кадри випробування і удару. Дальність польоту ракети заявлена як 300 км. Особливістю даного покоління стало вдосконалені точності ударів наведення ракети на ціль. Zolfaghar - це іранська тактична балістична ракета, яка, як вважається, належить до сімейства Fateh-110 і є першою балістичною ракетою будь-якого типу. Заявлена дальність польоту ракети становить 700 км, йдеться у статті Вікіпедії.

Іран передав балістичні ракети РФ - що відомо

Нагадаємо, Іран передав Росії партію балістичних ракет. Згідно з повідомленнями ЗМІ, поки що йдеться про ракети малого радіусу дії, але - в разі їхнього успішного застосування - Тегеран поставить партію більш далекобійної зброї.

Україна впевнена, що Росія використовуватиме іранську "допомогу" для терору цивільних.

Держсекретар США підтвердив, що Іран передав РФ ракети дальністю 120 кілометрів. Ймовірно, їх Росія застосує "найближчими тижнями" по "ближніх цілях".

У Пентагоні також підтвердили передачу Іраном Росії балістичних ракет ближнього радіусу дії. Представник Міністерства оборони США генерал-майор Патрік Райдер заявив, що окупанти можуть використовувати ракети ближнього радіусу дії Fath 360 протягом кількох тижнів проти України, що призведе до загибелі ще більшої кількості українських цивільних осіб.

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