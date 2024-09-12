Для кількох міст особлива загроза: куди РФ буде бити ракетами з Ірану - Маломуж

Росія отримала від Ірану партію ракет Fath-360 дальність ураження яких дозволятиме РФ завдавати ударів по прифронтових містах, зазначив експерт.

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Куди РФ буде бити іранськими ракетами - Маломуж / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Росія отримала від Ірану понад 200 балістичних ракет Fath-360, які можуть завдавати ударів на 120 кілометрів вглиб території України. Про небезпеку іранських балістичних ракет розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж розповів в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, Іран має різні типи балістичних ракет. Наприклад, Fath-360 — це ракети малої дальності, що мають радіус дії 120 км. Крім того, в арсеналі Ірану є ракети з радіусом дії до 500 км і більш далекобійні, які можуть вражати цілі на відстані до 800 км. Раніше Путін домовився з іранським президентом про постачання ракет, дронів та боєприпасів до Росії, і наразі РФ отримала першу партію ракет малої дальності.

"Fath-360 досягатимуть фронту та прифронтових міст, зокрема, Харкова та Запоріжжя. Ці ракети здатні розвивати дуже високу швидкість і досягати цілі за кілька хвилин. Тому фіксувати Fath-360 радіолокаційними засобами буде дуже складно. Збивати ракети буде непросто: тільки системи Patriot і Iris-T зможуть робити це, але їх у нас недостатньо, щоб створити потужну систему захисту. Інші засоби будуть не настільки ефективними, як високоточні системи ППО", - вказує експерт. відео дня

Маломуж зазначив, що існують американські та британські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), здатні нейтралізувати удари як такими ракетами, так і крилатими ракетами та дронами. Однак ці системи ще потрібно доставити, щоб забезпечити надійний захист наших міст.

"Офіційно Іран займає позицію невтручання у війну, а тому нібито не постачатиме ракети Росії. Іранське МЗС заявляло, що Іран не постачає ракети і постачати не збирається. Однак позиція представників парламентського комітету інша: вони кажуть, що поставки відбуваються, але в обмежених кількостях, натомість вони отримують від Росії пшеницю і продукти харчування", - додає він.

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки підкреслює, що Іран демонструє двозначну позицію: офіційно не втручається у війну, але водночас проводить таємні операції з Росією. Ці операції організовують верховний лідер Хаменеї та Корпус вартових Ісламської революції, діючи незалежно від президента та МЗС.

Він наголошує, що співпраця з РФ дозволяє Ірану отримувати від Росії не тільки продовольство, а й технології для виробництва балістичних ракет і літаків.

"Тому такі поставки ракет Росії здійснюються, хоча й в обмежених кількостях. Ми будемо фіксувати їхню появу в Україні. А США, Велика Британія та Євросоюз, своєю чергою, будуть застосовувати різні методи тиску на Іран, щоб він цього не робив. Зокрема, йому погрожують тим, що будуть заблоковані не тільки офіційні енергопостачання Ірану до різних країн світу, насамперед Китаю, а й тіньові. А це означатиме потужний удар по економіці та енергетиці Ірану", - сказав експерт.

Маломуж також звертає увагу, що Захід може чинити тиск на Іран не лише в енергетичній сфері, а й в інших галузях економіки, щоб змусити його припинити постачання нових партій ракет до Росії, які будуть більш далекобійними та високоточними.

"Сьогодні вже почалася фаза потужного тиску на Іран з різних боків - від енергетичної блокади до ударів по окремим об'єктам, де виробляються ракети. Бо не тільки операції з Росією порушують міжнародні норми - це виробництво Іраном ракет загрожує і Ізраїлю, і базам США в Перській затоці тощо. Тобто це багатопланова загроза, а постачання ракет Росії - це лише одне зі свідчень того, що Іран готовий до агресії та підтримки терористичних дій РФ на території України. А це потрібно припинити", - резюмував він.

Що відомо про іранські балістичні ракети / Інфографіка: Главред

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Передача Росії іранських ракет - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, член Комісії нацбезпеки Ірану підтвердив у неділю, 8 вересня, що його країна передала Росії партію балістичних ракет, які Москва потребувала. Тегеран також підтвердив, що постачає безпілотники до РФ, хоча раніше іранська влада неодноразово заперечувала цю інформацію.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала дані від західних розвідок про передачу іранських балістичних ракет до Росії, але наразі не було зафіксовано використання цих ракет проти України.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж зазначив, що потужні світові гравці не зацікавлені в передачі ракет Zolfaghar РФ. Якщо Тегеран вирішить постачати Москві ракети Zolfaghar, це може призвести до ударів по його заводах з виробництва ракет і складах.

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