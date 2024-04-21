"Не здатний виконувати завдання": ЗСУ вдарили по кораблю Чорноморського флоту

У Криму було завдано удару по кораблю зі складу Чорноморського флоту РФ, розповів Дмитро Плетенчук.

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Дмитро Плетенчук розповів про удар по окупантах у Севастополі / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, Telegram

Спікер Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів нові подробиці удару по окупантах РФ у Севастополі.

У результаті силами ВМС у неділю, 21 квітня, у Криму було завдано удару по кораблю "Комуна" зі складу Чорноморського флоту РФ, написав він у Facebook.

"Характер пошкоджень верифікований. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатний. Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не підуть із Криму", - зазначив представник ВМС. відео дня

Вибухи в Севастополі 21 квітня - останні новини

Раніше повідомлялося, що в Севастополі вранці в неділю, 21 квітня, лунали вибухи. Російські загарбники кажуть, нібито вони відбили ракетну атаку на один із кораблів, але від падіння уламків нібито загорілася пожежа.

Партизанський рух "Атеш" повідомляє, що в росіян після вибухів чергові втрати. Партизани зазначають, що в окупантів щонайменше кілька загиблих і багато поранених. Зазначається, що на місце події продовжують прибувати карети швидкої допомоги.

Удари по окупантах у Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська зазнали значних втрат унаслідок атаки українських військ на військовий аеродром у тимчасово окупованому Джанкої, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Пізніше в ГУР офіційно назвали втрати росіян унаслідок удару по Джанкою. У ГУР зазначили, що внаслідок удару по аеродрому Джанкоя було знищено або пошкоджено зокрема 4 установки С-400 і 3 РЛС.

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