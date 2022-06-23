Ворога трощать з повітря: ЗСУ показали удари по окупантах з дрона

За допомогою дронів ЗСУ знищують бронетехніку ворога, особовий склад та руйнують ворожі укріплення.
Удари українських захисників з повітря по позиціях російських окупантів на фронті показали у Збройних силах України.
Українські бійці для цього використовують безпілотні літальні апарати. До них прикріплюють боєзаряди, які за допомогою камер направляють на позиції ворога. Про це йдеться в матеріалі, опублікованому Угрупованням Об'єднаних сил.
При цьому за допомогою дронів ЗСУ знищують бронетехніку ворога, особовий склад і руйнують ворожі укріплення.
"Російські солдати повинні постійно пам'ятати - спокою в Україні їм не буде ні на землі, ні на воді, ні, тим більше, з українського неба. Для того щоб вони про це не забували, навіть звичайна аеророзвідка наших захисників закінчується для ворога втратами", - додали в ОС.
Нагадаємо, що бійці Збройних сил України успішно застосовують американські БПЛА Switchblade у боротьбі з російськими окупантами.
53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха повідомила про застосування БПЛА Switchblade на своїй ділянці фронту і опублікувала відео удару.
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