Ворога трощать з повітря: ЗСУ показали удари по окупантах з дрона

Попадання з дрона по бронетехніці РФ / скріншот

Удари українських захисників з повітря по позиціях російських окупантів на фронті показали у Збройних силах України.

Українські бійці для цього використовують безпілотні літальні апарати. До них прикріплюють боєзаряди, які за допомогою камер направляють на позиції ворога. Про це йдеться в матеріалі, опублікованому Угрупованням Об'єднаних сил.

При цьому за допомогою дронів ЗСУ знищують бронетехніку ворога, особовий склад і руйнують ворожі укріплення.

"Російські солдати повинні постійно пам'ятати - спокою в Україні їм не буде ні на землі, ні на воді, ні, тим більше, з українського неба. Для того щоб вони про це не забували, навіть звичайна аеророзвідка наших захисників закінчується для ворога втратами", - додали в ОС.

Нагадаємо, що бійці Збройних сил України успішно застосовують американські БПЛА Switchblade у боротьбі з російськими окупантами.

53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха повідомила про застосування БПЛА Switchblade на своїй ділянці фронту і опублікувала відео удару.

Читайте також: