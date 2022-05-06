Окупантів стирають з лиця землі: рашистів знищують дронами-камікадзе

ЗСУ застосовують БПЛА Switchblade і публікують відео потужного удару.
Бійці Збройних сил України успішно застосовують американські БПЛА Switchblade в боротьбі з російськими окупантами.
53-та окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха передавати про застосування БПЛА Switchblade на своїй ділянці фронту і опублікувала відео удару.
Зазначимо, що ЗСУ вже пройшли тижневий курс із застосування ударних БПЛА. Phoenix Ghost комплектують оптичними системами для пошуку наземних цілей і наведення, оператор управляє апаратом по радіоканалу.
"Зафіксовано перше бойове застосування проти російських підрозділів американського боєприпасу Phoenix Ghost", - йдеться в повідомленнях пропагандистів РФ.
"Порівняння з фотографіями БПЛА Switchblade 300 дають підстави припускати, що на фото рашистів – задня частина саме цього барижуючого боєприпасу. Рашисти стверджують, що це перше застосування і воно ніби як невдале. Але на фото повністю відсутня бойова частина. Ймовірно, вона таки здетонувала, а значить, БПЛА міг вразити ціль", - додали експерти.
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Дрони Switchblade 600
Це новітня модель дронів-камікадзе, яка озброєна протитанковими боєголовками, розроблених компанії AeroVironment.
БПЛА оснащені протитанковою боєголовкою, призначеною для знищення або виведення з ладу бронетехніки, може автоматично вражати ціль. Він оснащений сенсорами і відеокамерами, за допомогою яких оператор може спостерігати за знищенням живої мети в режимі реального часу, управляється за допомогою планшета.
Боєприпаси можуть запускатися з наземних, морських або повітряних платформ. Вага дрона становить 54, 4 кг, він може літати протягом 40 хвилин, а дальність його дії становить 40 км.
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