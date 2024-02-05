Ворог зачепився за Авдіївку: Світан розкрив несподівані плани росіян

Ворог намагається взяти ЗСУ в напівоточення і видавити наші війська, попередив Роман Світан.

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Роман Світан розповів про бої на сході / колаж Главред, фото 43 окрема механізована бригада і скріншот

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан прокоментував інформацію про те, що російські окупанти просунулися на Авдіївському напрямку.

"Карта Deep State опублікувала, що на Авдіївському напрямку у ворога зафіксовано просування з півночі в бік піщаного кар'єру. Раніше на півдні росіяни просунулися біля Авдіївського коксохіму", - зазначив він у коментарі Каналу 24.

Експерт пояснив, що ворог намагається взяти ЗСУ в напівоточення, вичавити наші війська з цього відрізка фронту.

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"На півночі подекуди перетнули залізничну дорогу. Раніше українська армія стримувала їх за допомогою щільного артилерійського вогню, зараз кількість боєприпасів значно зменшилася", - попередив він.

Водночас військовий експерт спрогнозував імовірний розвиток ситуації в районі Авдіївки.

"Щойно з'явиться більш серйозна партія боєприпасів, ці позиції одразу повернуться, бо вони розташовані в низинах, а українські батареї на висоті", - додав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося про те, що в Авдіївці окупанти видавили ЗСУ з двох опорників. В Авдіївці російській армії вдалося нав'язати ЗСУ бої на південній околиці міста.

Нагадаємо, керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив про зміну тактики російської окупаційної армії в цій області. Ворог фокусується на кількох напрямках, намагаючись точково прорвати оборону. Ситуація важка, але українські захисники тримають лінію оборони навколо міста.

Як раніше повідомлялося, Авдіївка під загрозою захоплення. Якщо РФ захопить Авдіївку, ворог може піти далі, каже Ігор Тимощук.

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