Росіяни змінили тактику ударів по Херсонщині: в ISW розкрили деталі

На думку аналітиків, після того як росіяни вирішили перекинути свою далекобійну артилерію ближче до річки Дніпро, в ЗСУ з'явиться можливість для її знищення.

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Росіяни змінили тактику ударів по Херсонщині / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Після того, як Збройні сили України збили декілька російських винищувачів минулого тижня, російські окупанти зменшили активність своєї авіації на східному березі Херсонської області. Щоб уникнути ризику для своїх літаків, вони вирішили перенести свою далекобійну артилерію ближче до річки Дніпро.

Аналітики Інституту вивчення війни в своєму звіті повідомляють про зменшення активності російської авіації 24 і 25 грудня після втрати 5 винищувачів, серед яких 4 Су-34 та один Су-30СМ.

Речник Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк 26 грудня повідомила, що на сході Херсонської області кількість наземних атак ворога на позиції українських військ зменшилася вдвічі порівняно з попереднім середнім показником у 30 штурмів на день.

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За її словами, знищення кількох російських літаків призвело до послаблення здатності противника здійснювати бомбардування КАБами (керованими авіаційними бомбами). Для компенсації відсутності авіаційної підтримки окупанти розгорнули великокаліберну артилерію та РСЗВ на лівому березі Херсонської області.

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат 25 грудня заявив, що російські війська припинили активні бойові дії на Херсонському напрямку після втрати винищувачів. Того ж дня російський "воєнкор" підтвердив, що авіація РФ не виконує бойові завдання в Херсонській області протягом останніх трьох днів.

За словами українського військового експерта Костянтина Машовця, військові РФ не можуть відновити кількість літаків Су-34/34М до рівня перед повномасштабним вторгненням, саме тому окупанти почали залучати до бойових дій старіші літаки Су-24. Ворог рідко розгортає Су-34/34М на своїх базах в окупованому Криму, ймовірно, щоб уникнути ударів ЗСУ.

Як йдеться у звіті ISW, російські окупаційні війська збільшили використання плануючих бомб проти українських військ на правому березі Херсонської області, частково через успішну контрбатарейну боротьбу Сил оборони України.

"Однак російські війська, можливо, наразі вважають за краще підвести далекобійну артилерію ближче до берегової лінії річки Дніпро, ніж ризикувати знищенням більшої кількості літаків", - пояснюється у звіті.

Аналітики роблять висновок, що можливе розміщення російської далекобійної артилерії в безпосередній близкості до лінії фронту дасть ЗСУ можливість ефективніше уражати ці види озброєння та діяти більш вільно та безпечно вздовж узбережжя Дніпра та в тилових районах на західному березі Херсонської області.

Бої на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни намагаються вибити українських військових з лівого берега Херсонської області. Однак ЗСУ проводять ефективну оборонну операцію і утримують контроль над територією на кілька кілометрів. Про це повідомила речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Голова прес-центру Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Толоконніков заявив, що ЗСУ наразі не можуть перевести свою бронетехніку на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Українські захисники продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра навіть при важких умовах. Це дозволило, зокрема, зменшити кількість обстрілів міста Херсона.

Плацдарм на Лівобережжі Херсонщини є дуже важливим для ЗСУ на оперативно-тактичному рівні. Активна діяльність українських військ на цьому напрямку змусила противника утримувати значні військові сили. Про це заявив аналітик Defense Express Сергій Згурець.

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