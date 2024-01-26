РФ 'прогризає' оборону: в Авдіївці окупанти видавили ЗСУ з двох опорників

В Авдіївці російській армії вдалося нав'язати ЗСУ бої на південній околиці міста.

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ЗСУ обороняють Авдіївку / Колаж: Главред, фото: facebook.com / GeneralStaff.ua, twitter.com/poroshenko

В Авдіївці Донецької області російським окупантам вдалося прорвати оборону ЗСУ і захопити кількох українських "опорників", проте основне завдання з виходу до головної траси постачання і оточення міста РФ виконати так і не змогла.

"На початку тижня ситуація в районі Авдіївки для ЗСУ погіршилась. Російській армії вдалося вгризтися в українську оборону з півдня, видавивши ЗСУ з опорних пунктів у районі "Царської охоти" та зав'язавши бої на південній околиці міста. Ця частина Авдіївки забудована малоповерховими приватними будинками, які під вогнем артилерії поступово перетворюються на руїни і не можуть довго допомагати тим, хто обороняється", - йдеться в матеріалі ВВС.

Уточнюється, що внаслідок постійних боїв збільшується так звана "сіра" зона. Водночас українським захисникам вдалося провести успішні контратаки на півдні Авдіївки та відтіснити російські частини, що наступають.

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"Обидві сторони підтягують резерви, запеклі бої продовжуються, говорити про їх результат зараз рано. Ключове значення для оборони Авдіївки має мікрорайон "9-й квартал", куди намагаються прорватися російські штурмові підрозділи. Це комплекс 9-поверхових будинків, захоплення яких буде рівносильним зайняттю панівних висот", - наголошується в повідомленні.

Автори не виключають, що командування ЗС РФ спробує розвинути успіх на півдні Авдіївки і, можливо, зробить нову спробу масованого штурму південних околиць.

Що кажуть у ЗСУ

На Таврійському напрямку минулої доби спостерігалася активізація противника на всіх напрямках, ворог намагається шукати слабкі місця в українській обороні, повідомив речник Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Зараз ворог зараз намагається знайти якусь "слабину" і довбає нашу оборону на різних напрямках. Скажу так, що навіть не Авдіївський напрямок учора був найактивнішим. Ворог активізувався вчора на всіх напрямках, але скрізь своя інтенсивність", - сказав Штупун в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Він нагадав, що на Авдіївському напрямку було відбито 16 атак минулої доби, а на Мар'їнському - було аж 25 спроб ворога просунутися вперед.

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося, що росіяни оточили Авдіївку з трьох боків, а українські захисники не були готові, що росіяни підуть на штурм у такій кількості, з початком штурму росіяни почали буквально "душити" Авдіївку з трьох боків. При цьому на першому етапі ЗСУ впоралися з відбиттям атак і навіть зуміли посилити позиції.

Нагадаємо, керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив про зміну тактики російської окупаційної армії в цій області. Ворог фокусується на кількох напрямках, намагаючись точково прорвати оборону. Ситуація важка, але українські захисники тримають лінію оборони навколо міста.

Як раніше повідомлялося, Авдіївка під загрозою захоплення. Якщо РФ захопить Авдіївку, ворог може піти далі, каже Ігор Тимощук.

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