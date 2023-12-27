ЗСУ все ще утримують частину міста: Данілов розповів про ситуацію в Мар'їнці

Як повідомив секретар РНБО, ситуація в Мар'їнці ще гірша порівняно із Бахмутом через місцевість, адже будівель яким вдалось вціліти - фактично немає.

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Ситуація в Мар'їнці ще гірша, ніж була в Бахмуті / Колаж Главред, фото: t.me/ermaka2022, УНІАН

Російські окупанти продовжують активні штурмові дії на Мар'їнському напрямку. Зараз ситуація там є гіршою, ніж у Бахмуті. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв'ю "Голосу Америки". Він також спростував заяви окупантів про "захоплення" Мар'їнки.

Данілов підкреслив, що Збройні Сили України продовжують утримувати частину Мар'їнки, незважаючи на постійні атаки ворога. Зараз місто фактично зруйноване російськими військами - там не залишилося жодної цілі будівлі. Проте окупанти не відмовилися від своєї мети захопити Мар'їнку, а точніше, те, що залишилося від колись квітучого міста.

У порівнянні з бойовими діями в Бахмуті, Данілов заявив, що ситуація в Мар'їнці зараз гірша.

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"Там ситуація скоріше гірша, ніж з Бахмутом, через місцевість. Тому ще раз наголошую, по суті, будівель, які б вціліли на території Мар'їнки фактично немає", – заявив Данілов.

Підсумовуючи загальну обстановку на фронті, секретар РНБО підкреслив, що ситуація є складною й на інших активних ділянках бойових дій. Однак Данілов пояснив, що в умовах війни на фронті завжди буде складно.

Наступ росіян на Мар'їнському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України продовжують активні бойові дії на Мар'їнському напрямку. Російські окупанти знищили місто, але їм поки не вдалося повністю захопити Мар'їнку. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олександр Штупун.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про ситуацію на фронті і повідомив, що ЗСУ відступили з міста Мар'їнка в Донецькій області, яке тепер не контролюється Силами оборони. За його словами, українські захисники відступили на оборонні рубежі на околицях міста.

Російські окупанти активно намагаються захопити Мар'їнку в Донецькій області і щодня здійснюють просування вперед. Українські військові втратили контроль над більшістю міста. Про це заявив співзасновник Deep State Роман Погорілий.

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