'Лізуть з трьох напрямків із великою кількістю техніки': під Авдіївкою важка ситуація

Ворог буде намагатися зреалізувати поставлені завдання про взяття міста, зазначив Барабаш.

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На Авдіївському напрямку складна ситуація / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада

Керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив, що російська окупаційна армія змінила тактику своїх дій в Авдіївці Донецької області. Наразі ситуація на цій ділянці фронту складна.

"Ворог зараз намагається зараз точково пробити. Взяли вони для себе пріоритети, умовно кажучи, три напрямки, і туди здебільшого направляють і техніку, і велику кількість піхоти. Дійсно, складно. Дійсно, дуже гаряче. Ворог буде намагатися зреалізувати поставлені завдання про взяття міста", - наголошує він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Барабаша, легше не стає. Втім, українські захисники продовжують стримувати загарбників. Лінія оборони навколо Авдіївки тримається.

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"Звичайно, дуже непросто. Але не треба розганяти зрадницьких настроїв. Хлопці тримаються, треба їм допомагати і дякувати за те, що вони роблять", - наголошує начальник МВА.

Ситуація на Авдіївському напрямку: що відомо

Нагадаємо, що окупанти женуть велику кількість техніки під Авдіївку. Ще недавно російська армія з однаковою силою і одночасно тиснула на всю лінію оборони на Авдіївському напрямку. Зараз вона змінила тактику.

У ЗСУ розкрили ситуацію щодо коксохіму. Сили оборони України продовжують утримувати Авдіївку і відбивають атаки російських окупантів в Авдіївському районі, сказав представник ЗСУ Олександр Штупун.

Росіяни остаточно взяли під контроль промзону в Авдіївці. Туди окупанти остаточно зайшли та закріпилися. Там постійно перебувають російські бійці. Червона та сіра зона вже є активною зоною бойових дій.

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