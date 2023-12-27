РФ атакувала дронами Південь України: є загиблий та поранені

У ніч на 27 грудня російські окупанти атакували південні регіони України ударними дронами типу "Shahed-131/136". Всього було дві хвилі атак з інтервалом в 15 хвилин.
Як повідомили Сили оборони півдня, були знищені 17 дронів-камікадзе: 12 - в Одеській області, 3 - в Миколаївській області, 2 - на Вінниччині.
"Зосереджено ворог вдарив по Херсону, там пошкоджено торговий центр та багатоквартирні будинки. Також влучання відбулося в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
В Одеській області ворог зосередився на атаці обласного центру. Сили протиповітряної оборони відпрацювали всі ворожі цілі. Уламки збитих БПЛА впали на одну з незаселених новобудов. Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа, яка вже ліквідована.
Одна людина загинула, троє - отримали поранення, зокрема, 17-річний підліток.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 27 грудня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу "Shahed". Всього ворог запустив 46 "шахедів", 32 з них були збиті.
Нагадаємо, ввечері 26 грудня російські окупанти обстріляли Херсон. Ворог вдарив прямо по залізничному вокзалу, де в цей момент люди готувалися для виїзду евакуаційним поїздом. Внаслідок обстрілу були пошкоджені вокзал і поїзд. Кілька співробітників поліції були поранені, пасажири евакуювалися в укриття.
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