Ворог вклинився в оборону ЗСУ, що відбувається на півдні - Сили оборони

Російські окупанти змогли захопити село Левадне в Запорізькій області.

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Росіяни захопили село Левадне / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада

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Росіяни вклинилися в оборону ЗСУ

Окупанти захопили село Левадне в Запорізькій області

Російські окупанти захопили село Левадне в Запорізькій області. Спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону розповів про те, що відбувається на цій ділянці фронту.

Він підтверджує, що росіяни просунулися на цій ділянці фронту. Він зазначив, що ворог наростив свої зусилля після захоплення Вугледара. Росіяни провели перегрупування і вклинилися в оборону на глибину взводного опорного пункту.

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Водночас Волошин стверджує, що все не так погано, як може здатися. ЗСУ роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію.

"Це простий польовий стан, який знаходився в низині, і захищати його, проводити там оборонні дії трохи складно. Зараз усі командні висоти, які є на цій ділянці бойового зіткнення, під контролем ЗСУ, і триває оборонна операція з відновлення становища", - пояснив він.

Війна в Україні - прогнози щодо завершення

Як писав Главред, на думку командира протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади Олега Романова "Ромаха", війна Росії проти України навряд чи завершиться найближчими місяцями - Путін поставив економіку своєї країни на військові рейки і навряд чи має намір зупинятися.

Ба більше, після вступу КНДР у війну проти України, ЗМІ пишуть про наближення Третьої світової. Незабаром інші країни по обидва боки війни можуть наслідувати приклад Північної Кореї, зокрема, Великобританія і Франція, які раніше вже говорили про таку можливість, вважає The Telegraph.

Експерт Олексій Копитько вважає, що до виборів у США можна уникнути найгіршого (і Україна з цим непогано справляється), але після них нічого не закінчиться. Натомість можуть повною мірою проявитися виклики, яких немає зараз. А саме - виклики підготовки вимушених, але вкрай непопулярних рішень.

"Це стосується не тільки можливих умов припинення вогню. Це стосується неминучого скорочення інфраструктури (культурної, соціальної, освітньої тощо) через відсутність людей і грошей", - зазначив він у блозі на Главреді.

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