'Доручення слід виконати до початку зими': Зеленський провів засідання Ставки

На засіданні Ставки Зеленського оговорили підготовку до опалювального сезону і не тільки.

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Зеленський провів засідання Ставки / Коллаж: Главред, фото: t.me, Володимир Зеленський

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Будуть підготовлені частини внутрішнього Плану посилення країни

Зеленський дав доручення, які слід виконати до початку зими

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Одним із головних питань стала підготовка до зими. Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що на Ставці детально обговорили підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами.

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"Особлива увага – до підготовки прикордонних і прифронтових громад. Обговорили також довгострокові енергетичні рішення, які дадуть Україні більше стійкості. Дав чіткі доручення, які мають бути виконані до початку зими. Були доповіді Міноборони та військових щодо комплектації бригад, підготовки. Був звіт щодо будівництва фортифікацій. Є напрямки, які мають бути посилені", - зазначив Зеленський.

Президент доручив членам Ставки підготувати частини внутрішнього Плану посилення країни.

"Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей", - додав Зеленський.

За організацію цієї роботи буде відповідати секретар РНБО.

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ можуть залишити місто на Донбасі – представниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова розповіла, чи є загроза подальшого прориву оборони. Ситуація в Торецьку – важка, бої з окупантами тривають за кожну вулицю і під'їзд, розповіли в угрупованні "Луганськ".

Також раніше у Зеленського розкрили головні деталі плану перемоги. Партнери повинні разом з Україною стати на шлях примусу РФ до миру, впевнений Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше у BILD зазначали, що Міноборони Німеччини більше не вірить у перемогу України у війні. У німецькому оборонному відомстві констатують "велике виснаження" в лавах ЗСУ.

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