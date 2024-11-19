Ворог ріже логістику і кидає резерви на штурм: полковник ЗСУ назвав напрямок

Штурми РФ проходять невеликими групами піхоти - від 5 до 10 осіб, розповів Владислав Волошин.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України

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РФ атакує на Времівському напрямку

На півдні ворог накопичує сили

Армія країни-окупанта РФ продовжує штурмові дії на Времівському напрямку з метою прориву в бік Великої Новосілки Донецької області, повідомив речник ОГВ "Таврія" полковник Владислав Волошин.

"На Времівському напрямку кожного дня досить значна кількість штурмів - це приблизно по півтора десятка", - наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

відео дня

За словами українського офіцера, у такий спосіб росіяни прагнуть перекрити логістичне сполучення українських сил із Кураховим.

"Ворог продовжує на цьому напрямку спробу прорватися в бік Великої Новосілки для того, щоб відрізати логістичні шляхи [туди], де наші війська стоять біля Курахового", - пояснив він.

Полковник ЗСУ каже, що здебільшого росіяни штурмують малими групами піхоти, проте застосовують також бронетехніку для доставки штурмовиків і вогневої підтримки їхніх дій.

"Ворог продовжує не тільки обстріли, а й штурми. Штурми ці проходять невеликими групами піхоти - від 5 до 10 осіб, але також застосовує для доставки і для підтримки дій цих штурмових груп бойові броньовані машини", - сказав він.

Подробиці боїв на півдні

В інших напрямках на Півдні ворог зосередився на підготовці штурмових дій, повідомив український захисник.

"На решті напрямків - це на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках у Запоріжжі ворог готується до проведення штурмових дій, поповнює боєприпаси, проводить повітряну та інженерну розвідку, а також намагається провести розвідку боєм", - додав Волошин.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ вклинюється в оборону і просувається на сході. На Донбасі ситуація складна, ворог накопичує значні ресурси, каже Анастасія Бобовнікова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в районі Торецька кількість штурмів різко стихла. На ситуацію впливають значна протяжність фронту і великі втрати з боку росіян.

Як повідомляв раніше Главред, росіяни хочуть створити ударний кулак на Покровському напрямку. За поточну добу зафіксовано 28 ворожих штурмів на цій ділянці фронту.

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Що таке ОСУВ "Таврія" Оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" — об'єднання Сухопутних військ України. Створене під час повномасштабного російського вторгнення на територію України. Командує угрупуванням бригадний генерал Олександр Тарнавський. Бійці цього угрупування військ брали участь в контрнаступі української армії в 2022 році на півдні і в боях на Авдіївському напрямку.

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