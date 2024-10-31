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Ворог "обламав зуби" об Торецьк: кількість штурмів різко стихла, втрати ростуть

Даяна Швець
31 жовтня 2024, 15:04
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На ситуацію впливають значна протяжність фронту та великі втрати з боку росіян.
Ворог
В Торецьку ситуація зі штурмами росіян змінилася / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 56-я ОМПр

Ключове з заяви Цехоцького:

  • Противник не проводив активних штурмових дій на Торецькому напрямку
  • Масштабні втрати окупантів впливають на ситуацію

За минулу добу на Торецькому напрямку фронту не було активних штурмових дій з боку російських окупантів. Деталями сьогодні, 31 жовтня, в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

За словами Цехоцького, завдяки своїй майстерності та хоробрості Сили оборони стримують ворога, який останнім часом активно штурмує позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку, закидаючи туди піхоту і техніку.

відео дня

"На Торецькому напрямку саме за добу не було таких активних штурмових дій з боку противника. Єдине, що противник залучив авіацію в районі населеного пункту Дружба й обстріляв. Скажімо так, активних таких дій за добу станом на ранок не було", — сказав Цехоцький.

За його словами, на ситуації позначається широкий фронт та великі втрати росіян.

Ворог
Що відомо про Торецьк / Инфографика: Главред

"Це все одно позначається на тому, що їм не завжди вдається виконувати ті завдання, які ставить їм командування. За добу 1 300 ліквідованих окупантів. По всьому фронту 1 300. Ця цифра насправді дуже велика, і потрібно розуміти, що це відбувається щодня.

Від 1 200-1 500 кожної доби ліквідуються вбитими та пораненими окупантами. Це морально-психологічний стан ворога, це все-таки брак боєприпасів, робота наших Сил спеціальних операцій, СБУ, ГУР у тилу ворога. Усе це в комплексі дає результати", — сказав офіцер.

Хто такий Сергій Цехоцький?

Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

Ситуація на фронті - що відомо

Сьогодні, 31 жовтня Главред розповідав, що окупований Бердянск "накрили" масштабні вибухи. По деяких районах зникло електропостачання, а роботу офіційних бюджетних органів скасовано.

Своєю чергою експерт Сергій Грабський назвав ключову битву осені. За його словами, від розв’язання питання Південного фронту залежатиме весь подальший перебіг цієї боротьби.

Окрім цього, росіяни хочуть створити ударний кулак на Покровському напрямку. За поточну добу зафіксовано 28 ворожих штурмів на цій ділянці фронту.

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