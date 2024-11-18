РФ вклинюється в оборону і просувається на сході: у ЗСУ назвали напрямок

На Донбасі ситуація складна, ворог накопичує значні ресурси, каже Анастасія Бобовнікова.

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ЗСУ відбивають атаки окупантів / Колаж: Главред, Фото: Facebook/ab3.army

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В окупантів повільне просування в Торецьку

У районі Часового Яру РФ накопичує сили

Армія країни-окупанта РФ продовжує повільно просуватися в Торецьку Донецької області, повідомила речник оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

Як підкреслила вона в ефірі інформаційного телемарафону, підрозділи ЗСУ стримують штурми росіян.

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Речниця ОТУ "Луганськ" наголосила, що бої в Торецьку тривають щодня, при цьому ворог намагався вклинитися в оборону українських військових. Водночас вона також уточнила, що окупанти повільно просуваються, а за минулу добу Силами оборони ліквідовано близько 20 окупантів і близько 50 поранено.

"Просування у них у Торецьку дійсно мінімальне. За місяць вони просунулися буквально на одну вулицю і в цей час щодня "клали" по 70-80 осіб, щоб просунутися на кілька будинків", - сказала вона.

За словами представника ЗСУ, в районі Часового Яру ситуація складна, при цьому ворог накопичує значні ресурси.

"Особовий склад армії РФ перебігає через канал і намагається там накопичуватися. Їх там уже досить багато, хоча ми намагаємося всіма силами зупиняти ці просування, не давати закріпитися", - додала Бобовнікова.

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Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просуваються в районі Торецька. Українським військовим уже вдалося відбити кілька кварталів у місті і на цьому просування не припинилося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в районі Торецька кількість штурмів різко стихла. На ситуацію впливають значна протяжність фронту і великі втрати з боку росіян.

Як повідомляв раніше Главред, росіяни хочуть створити ударний кулак на Покровському напрямку. За поточну добу зафіксовано 28 ворожих штурмів на цій ділянці фронту.

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Торецьк Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія. Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб. Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу. Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.

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