РФ вклинюється в оборону і просувається на сході: у ЗСУ назвали напрямок

Коротко:
- В окупантів повільне просування в Торецьку
- У районі Часового Яру РФ накопичує сили
Армія країни-окупанта РФ продовжує повільно просуватися в Торецьку Донецької області, повідомила речник оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.
Як підкреслила вона в ефірі інформаційного телемарафону, підрозділи ЗСУ стримують штурми росіян.
Речниця ОТУ "Луганськ" наголосила, що бої в Торецьку тривають щодня, при цьому ворог намагався вклинитися в оборону українських військових. Водночас вона також уточнила, що окупанти повільно просуваються, а за минулу добу Силами оборони ліквідовано близько 20 окупантів і близько 50 поранено.
"Просування у них у Торецьку дійсно мінімальне. За місяць вони просунулися буквально на одну вулицю і в цей час щодня "клали" по 70-80 осіб, щоб просунутися на кілька будинків", - сказала вона.
За словами представника ЗСУ, в районі Часового Яру ситуація складна, при цьому ворог накопичує значні ресурси.
"Особовий склад армії РФ перебігає через канал і намагається там накопичуватися. Їх там уже досить багато, хоча ми намагаємося всіма силами зупиняти ці просування, не давати закріпитися", - додала Бобовнікова.
Ситуація на фронті - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просуваються в районі Торецька. Українським військовим уже вдалося відбити кілька кварталів у місті і на цьому просування не припинилося.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в районі Торецька кількість штурмів різко стихла. На ситуацію впливають значна протяжність фронту і великі втрати з боку росіян.
Як повідомляв раніше Главред, росіяни хочуть створити ударний кулак на Покровському напрямку. За поточну добу зафіксовано 28 ворожих штурмів на цій ділянці фронту.
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Торецьк
Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія.
Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб.
Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу.
Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.
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